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Главный миф о правильном питании (Фото)

Главный миф о правильном питании (Фото)
12:56 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Отдавать предпочтение стоит сложным углеводам, они есть в крупах и орехах.

Как отмечается, чтобы вам ни говорили, жиры вам нужны обязательно.

Сейчас много говорят о правильном питании, о том, что нужно есть белки и не нужно есть жиры. Но как обстоит дело на самом деле? Белки необходимы человеку каждый день, из них состоят кожа и мышцы. Необходимо есть один грамм белка на килограмм веса.

Чтобы вам не говорили жиры, вам нужны обязательно. Главное не есть транс-жиров, их много в жареной пище. Здесь расчет такой же, как у белков, один грамм на килограмм веса. Главное не есть больше.

"Плохой" или "хороший": развеиваем миф о вредности белого хлеба

Если говорить об углеводах, то это наша энергия. Желательно поменьше есть простых углеводов, их много в мучных продуктах и сладостях. 

Напомним,что исследователи из Европы и США заинтересовались, почему взрослому человеку нельзя спать днем. Они провели некоторые наблюдения за 30 тысячами добровольцев, которые дали свое согласие на это мероприятие.

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Совет медиков.
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