Скачать
Пятница, 20.09.2019
Зеленский едет на ГА ООН: планы, сроки, анонсы
Зеленский едет на ГА ООН: планы, сроки, анонсы
РФ готова на прямые поставки газа, Украина требует рыночных цен
РФ готова на прямые поставки газа, Украина требует рыночных цен
Десна примет Шахтер, Динамо едет в Полтаву - все, что нужно знать о 8 туре УПЛ
Десна примет Шахтер, Динамо едет в Полтаву - все, что нужно знать о 8 туре УПЛ
Группа "Неангелы" выпустили новую лирическую песню (Видео)
Группа "Неангелы" выпустили новую лирическую песню (Видео)

Уход за волосами: как часто мыть волосы (Фото)

Уход за волосами: как часто мыть волосы (Фото)
15:49 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Однако частое мытье только вредит коже головы, провоцируя большее выделение подкожного жира.

Большинство людей склонно полагать, что при частом воздействии шампуней и воды наши волосы теряют ценный кожный жир, который обеспечивает их защитную функцию.

Однако не стоит беспокоиться по этому поводу: к счастью, человеческий организм имеет свойство быстро восстанавливаться, поэтому уже через месяц волосы, которые находились до этого в ужасном состоянии, значительно улучшат свой внешний вид за счет активной деятельности сальных желез. Кроме того, современные шампуни достаточно бережно относятся к коже головы и волосам.

Некоторых из нас от регулярного мытья головы останавливает риск появления перхоти. Но перхоть, как известно, грибковое заболевание и ее проще "заполучить" надев головной убор другого человека, который страдает подобной неприятностью. Также перхоть может передаться через чужую расческу, что наиболее вероятно.

Легенды о том, что перхоть появляется из-за привыкания к шампуню, не имеет под собой оснований. Но в случае с использованием шампуня, может возникнуть шелушение кожи головы при неправильном подборе средства, ведь кожа в этой части тела у всех разная, следовательно, и состав шампуня может быть индивидуален для каждого члена одной семьи.

Не смотря на то, что шампунь совсем недолго находится на волосах, — не стоит экономить на этой статье расхода. Слишком дешевые шампуни часто содержат синтетические сульфаты, которые могут вызывать сухость и раздражение при ежедневном использовании.

Как правильно выбрать средства для мытья волос?

Для этих целей используются специальные косметические средства. При выборе шампуня обязательно обращайте внимание на состав. В шампунь должны входить дополнительно различные масла и витамины. Также на упаковке бывает указанно, что данное средство подходит для ежедневного использования.

Мыть голову детским шампунем — можно и нужно! Так как детская кожа очень нежная, производители стараются уменьшить концентрацию химических веществ или вовсе свести их на нет. Мытье головы детским шампунем поможет сохранить волосы и не подвергать их структуру агрессивному воздействию химии.

Как вывести из организма лишнюю воду (Фото)

Не забывайте о том, что помимо специальных шампуней, следует также пользоваться бальзамом для кожи головы, он способствуют увлажнению и восстановлению волос. Если вы моете голову ежедневно, применяйте бальзам примерно через день. Этого будет достаточно для поддержания необходимого уровня влажности волос.

Различные маски, как косметические, так и изготовленные в домашних условиях по народным рецептам следует использовать не менее 1 раза в неделю.

Следуя этим простым советам вы сможете до самой старости сохранить густоту, блеск и шелковистость ваших волос.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Уход за волосами, Советы медиков, Как часто мыть волосы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
02 Динамо 1:0 Мальме: события матча
03 Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
04 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
05 Именины (День Ангела) Андрея: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)
Маркарова представила Госбюджет-2020 (Видео)
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Депутаты изменили свой график работы на октябрь: причины
Депутаты изменили свой график работы на октябрь: причины
Социальная сеть Twitter вводит новую функцию
Социальная сеть Twitter вводит новую функцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь