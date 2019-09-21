Озвучены рекомендации по частоте стирки постельного белья (Фото)

Новости шоу бизнеса:Люди, которые стирают белье редко, могут заболеть астмой, акне, аллергиями или заболеваниями кожи.

Как часто необходимо стирать постельное белье, рассказали специалисты-медики.

По их словам, люди третью часть своей жизни спит, естественно в своих спальных местах, которые застилаются постелью. Каждую ночь с человеческого тела на постель просыпаются мелкие частички клеток кожи.

Некоторые люди, говорят дерматологи, настолько редко стирают постельное белье, что буквально превращают постельные принадлежности в "сады" по выращиванию бактерий.

В постели после сна остаются не только крошки кожи, здесь скапливаются частички пыли, перхоть с головы, остатки косметических средств и так далее. Именно постель – идеальная среда для жизни бактерий.

Дерматологи говорят, что белье необходимо регулярно стирать, особенно наволочки. Именно наволочки стирают 2 или 3 раза в неделю. По словам дерматологов, наволочки скапливают патогены, которые способствуют высыпаниям на лице или возникновению прыщей. Также, специалисты отмечают, что простыни и пододеяльники стирают один раз в 7 дней. Особенно это необходимо делать аллергикам.

Хотя, дерматологи отмечают, что пододеяльник необходимо стирать раз в 14 дней. Кроме того, говорят они, матрацы и подушки желательно менять каждые шесть месяцев. Для этого их сдают в химчистку.

Специалисты говорят, что ванны или душ перед сном помогут избавить от большего распространения бактерий с тела. Также водные процедуры имеют способность в помощи к быстрому засыпанию.