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Простые правила, которые уберегут ваше сердце

Простые правила, которые уберегут ваше сердце
20:17 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Заболевания сердца считаются самыми распространенными в мире.

Медики настаивают на своевременной профилактике, потому что хроническую болезнь сложно вылечить, а иногда - практически невозможно.

Итак, эти три правила должны выполнять все, кто хочет иметь здоровое сердце и сосуды:

Спать не менее семи часов в сутки

Полноценный ночной сон способствует улучшению и поддержанию здоровья всего организма, а не только сердца. Ученые неоднократно проводили исследования, в которых выясняли, если взаимосвязь между недосыпом и сердечными недугами. Как оказалось, она действительно есть и если человек спит менее семи часов, то он рискует заполучить гипертоническую или ишемическую болезнь сердца.

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Правильный рацион

В день употреблять от 70 до 150 г белковых продуктов животного происхождения. Нежирное мясо, рыба, молочнокислые продукты, творог - все эти продукты обогащены животными белками, укрепляющими артерии и способствующими нормализации артериального давления.

Пить воду

Пить не менее полутора литров воды в сутки, а еще лучше - два литра. Вода очищает сосуды, разжижает кровь и насыщает клетки кислородом, а это очень важно для сердца.

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Все по теме:

Сердце, Здоровье, Правила, Сосуды.
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