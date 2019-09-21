Скачать
Суббота, 21.09.2019
Трубу "прослушивают": в ГБР сделали заявление (Фото)
Трубу "прослушивают": в ГБР сделали заявление (Фото)
Климкин: Украину будут воспринимать как источник проблем
Климкин: Украину будут воспринимать как источник проблем
Милан - Интер: онлайн-трансляция матча
Милан - Интер: онлайн-трансляция матча
Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)
Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)

Жгучий овощ, который продлит вашу жизнь на многие годы

Жгучий овощ, который продлит вашу жизнь на многие годы
22:18 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые из Китая выяснили, что употребление перца чили способствует долголетию.

Китайские ученые проводили исследования на протяжении семи лет. В них приняли участие около 500 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет. Наблюдения показали, что у людей, которые регулярно употребляли острую пищу по сравнению с теми, кто острые блюда не ел, риск развития респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний был значительно ниже.

Исследователи установили, что в перце чили содержится вещество капсацин, обладающее мощными противовоспалительными свойствами.

Ранее сообщалось, что ученые из Израиля утверждают, что резкое пробуждение после ночного сна нивелирует пользу здорового отдыха. Причем внезапное прерывание сна дает такие же последствия, как и отдых в течение всего 3-4 часов.

Какие продукты лучше всего "чистят" печень (Фото)

Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали 60 добровольцев. Все они никогда раньше не имели проблемы со сном. Участники находились в привычной домашней обстановке. К их запястьям были прикреплены специальные датчики, которые определяли количество часов сна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Перец, Полезные свойства, Перец чили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
02 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вечерняя сводка ООС: режим &quot;тишины&quot; нарушен 7 раз
Вечерняя сводка ООС: режим "тишины" нарушен 7 раз
Трамп прокомментировал разговор с Зеленским
Трамп прокомментировал разговор с Зеленским
В ГСЧС предуприли об ухудшении погодных условий
В ГСЧС предуприли об ухудшении погодных условий
&quot;Очень понравилось&quot;: Олег Сенцов о сериале &quot;Чернобыль&quot; от HBO
"Очень понравилось": Олег Сенцов о сериале "Чернобыль" от HBO
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь