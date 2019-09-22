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Не только вкусная, но и очень полезная ягода: почему стоит есть гранаты

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Не только вкусная, но и очень полезная ягода: почему стоит есть гранаты
10:40 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Плоды гранатника с давних времен считались отличным лекарственным средством от многих болезней.

Современные исследования только подтверждают неоценимую пользу граната.

Лечит простуду и заболевания почек

Гранат – не только вкусная, но и очень полезная ягода. Это настоящий клад витаминов и микроэлементов и антиоксидантов. Такой богатый состав граната делает его необычайно полезным в борьбе со многими болезнями – от обычной простуды и до почечных заболеваний.

Защищает от рака

В гранатовом соке содержится в три раза больше антиоксидантов, чем в зеленом чае или красном вине. По данным некоторых исследований гранатовый сок особенно полезен при раке молочной и предстательной железы. В плодах гранатового дерева содержится особая разновидность танинов – эллагитанины, которые способны сдерживать рост раковой опухоли молочной железы, либо остановить злокачественный процесс совсем.

Нормализует кровяное давление

Регулярное употребление граната разжижает кровь, что позволяет последней быстрее доходить до сердечной мышцы. В одном из исследований было продемонстрировано, что ежедневное употребление минимум 50 мл гранатового сока снижает систолическое кровяное давление на 5%.

Гранат очень полезен и для сердца. Входящие в состав плода антиоксиданты препятствуют склерозированию артерий, а также в ряде случаев позволяют обратить патологический процесс вспять. Таким образом, можно утверждать, что систематическое употребление граната снижает риск развития инфаркта миокарда, сердечных приступов и инсульта. Особенно гранат полезен для диабетиков, так как у пациентов с повышенным уровнем сахара в крови возрастает риск обострения сердечных заболеваний.

Защищает суставы

Экстракт граната сохранить ваши суставы. Связано это с тем, что компоненты, входящие в состав граната угнетают деятельность фермента, который разрушительно действует на хрящевую ткань. Здоровым людям гранат помогает надолго сохранить здоровые суставы, а люди, страдающие полиартритом, должны есть эту ягоду как можно чаще. Кроме того, гранат оказывает и слабое противовоспалительное действие, что также важно при артрите.

Укрепляет иммунитет

Ешьте гранаты в осенне-зимний период! Это будет отличной профилактикой простудных заболеваний. Ведь в этих фруктах содержится большое количество витамина С, что помогает бороться с вирусами. В профилактических целях рекомендуют употреблять по половине граната в день. А в период болезни можно пить гранатовый сок. Он хорошо справляется с лихорадкой и утоляет жажду.

Ученые доказали, что гранатовый сок замедляет старение людей

Кому противопоказан гранат

Несмотря на огромную пользу граната для нашего здоровья, тем не менее в некоторых случаях употребление этой ягоды нежелательно. Например, гранат противопоказан при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки.

В состав этого фрукта входят разнообразные органические кислоты, что негативно сказывается на состоянии зубной эмали. Чтобы защитить свои зубы от разрушительного действия кислот, перед употреблением граната рекомендуют съесть немного твердого сыра, который покроет зубы жирной оболочкой.

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Питание, Здоровье, Польза, Ягода, Гранат.
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