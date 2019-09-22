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"Аллергия на сахар": что, как и почему

"Аллергия на сахар": что, как и почему
15:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Аллергии на сахар, как таковой, не существует, но есть люди, у которых непереносимость быстрых углеводов и они могут вызвать неприятные симптомы.

Углеводы, у которых сладкий вкус, – неотъемлемая часть фруктов, многих овощей, молочных продуктов, убрать их оттуда технически непросто, об этом рассказала аллерголог Ольга Жоголева.

А есть продукты, в которые сахар специально добавлен: это разнообразные сладости, выпечка, напитки, соусы и многое другое. От них отказаться проще.

Согласно с имеющимися на сегодня научными данными ни IgE-опосредованная аллергия, ни IgE-независимая аллергия на сахар, лактозу, мальтозу, фруктозу, глюкозу, галактозу не описана, поскольку эти углеводы не распознаются клетками иммунной системы.

Симптомы "аллергии на сахар"

Непереносимость этих углеводов известна, она связана с нарушением их усвоения в желудочно-кишечном тракте и проявляется желудочно-кишечными симптомами: 

  • вздутием живота;
  • диареей;
  • метеоризмом;
  • болями в животе.

Возникновение этих симптомов связано не с борьбой иммунной системы с углеводами, а с взаимодействием непереваренных углеводов с бактериями кишечника. Бактерии "едят" углеводы, продуктами этого поедания являются газы. Кроме того, неусвоенные углеводы притягивают к себе воду, что приводит к разжижению кала и диареи.

Почему же из-за сладкого появляется сыпь?

Чаще всего причина в том, что сладкие продукты имеют псевдоалергены. При больших порциях они раздражают кожу и вызывают высыпания разных видов.

Сахар: возможная причина старения организма

Отличием такой непереносимости от аллергии является:

1. Отсутствие участия иммунной системы.

2. Очень низкий риск тяжелых реакций.

3. Дозозависимый эффект.

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Здоровье, Сахар, Симптомы, Аллергия, Причины, Аллергия на сахар.
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