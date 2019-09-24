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Боль в горле: натуральные методы борьбы с этим расстройством

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Боль в горле: натуральные методы борьбы с этим расстройством
22:17 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Боли в горле вызывают сильный дискомфорт и препятствуют нормальной дневной активности. К счастью, помимо лекарств и средств для полоскания существуют и натуральные методы.

  • 1

    Соленая вода

    Наиболее простой и действенный метод. Небольшое количество соли смешайте с водой в соотношении полчайной ложки на 100 мл. Полоскайте этим раствором горло, но желательно, чтобы вода была теплой. Соль помогает удалять слизь из воспалённых тканей.

  • 2

    Мед

    Употребляйте сырой мёд, а если его вкус вам неприятен, то добавляйте некоторое количество меда в чай. Мед снижает степень сухости в горле и помогает его смазывать. Кроме того, он приносит облегчение от некомфортных симптомов раздражения в горле.

  • 3

    Больше воды

    Без воды в организме производство слюны и слизи приостанавливается. А это усиливает процессы воспаления. Никакой замены воде не существует, поскольку кофе и чай только ухудшит ваше положение.

  • 4

    Леденцы

    Продающиеся без рецепта леденцы от кашля содержат ментол, который вызывает онемение тканей горла и на некоторое время избавляет от болей. Кроме того, они также увеличивают производство слюны, необходимой для смазывания горла.

  • 5

    Дополнительная подушка

    Сон с дополнительной подушкой под головой предотвратит от дыхания через рот во сне. А если вы дышите через рот, то сухость горла только усиливается, растёт и уровень воспалений.

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Здоровье, Простуда, Лекарство, Народные методы, Боль в горле.
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