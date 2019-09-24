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Медики назвали уникальные свойства каркаде

Медики назвали уникальные свойства каркаде
05:34 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Врачи отмечают, что от последствий веселого вечера с большим количеством алкоголя помогает бороться обычный каркаде.

Дело в том, что этот натуральный красный напиток обладает массой уникальных свойств, которыми не наделены остальные чаи.

Во-первых, каркаде обладает большим количеством антиоксидантов, что позволяет выводить из организма остатки отравляющего алкоголя.

Во-вторых, чай также оказывает мочегонное и желчегонное действие, устраняя токсичные застой в организме.

В-третьих, благодаря ударной дозе витамина А и С, напиток улучшает общее самочувствие, снимая головную боль за счёт расширения сосудов.

Также при приготовлении «чая-спасителя» необходимо использовать только сухие листья цветка. Готовить напиток следует только в керамической или стеклянной посуде. Для приготовления нужно использовать 1,5 ч.л. заварки и кипяток. Чтобы при приготовлении чай не утратил свои полезные свойства, рекомендуется воспользоваться следующим методом: лепестки гибискуса необходимо залить холодной водой и настаивать в течение нескольких часов.

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Из всего вышеперечисленного напрашивается вывод о том, что именно каркаде является незаменимым напитком при похмелье и отличной заменой аптечным препаратам. Не рекомендуется употреблять при наличии язв желудка и расстройства ЖКТ.

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