Полезный гарнир: как правильно выбирать макаронные изделия

1 Читайте этикетку В составе изделия не должно быть никаких компонентов, кроме муки и воды. Максимум - цветовые добавки (чернила каракатицы, морковь, шпинат и другие): в таком случае на этикетке ищите список натуральных красителей.

2 Обратите внимание на сорт пшеницы Полезная и правильная паста сделана из муки твердых сортов пшеницы. У нее сложная структура углеводов и нет жиров, поэтому она полностью усваивается организмом. Если вы видите одну из надписей - "группа А", "1 класс", "durum", "semolina di grano duro"- значит, перед вами те самые макароны из твердых сортов пшеницы. Надписи "группа Б", "1 или 2 класс" говорят о том, что эти изделия содержат крахмал и могут спровоцировать набор веса.

3 Внешний вид имеет значение Правильные макароны отличаются гладкой поверхностью, желтым или янтарным цветом, на них различимы небольшие вкрапления из-за обработки зерна. Важный факт: у полезной пасты в упаковке отсутствуют крошки.

4 Посмотрите на количество белка Чем больше белка содержится в пасте, тем она полезнее. У макарон из твердых сортов пшеницы цифра колеблется от 12 до 15г на 100 г. Если перед вами макароны из мягких сортов, количество белка составит не больше десяти граммов.