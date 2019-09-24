Полезный гарнир: как правильно выбирать макаронные изделия

Читайте этикетку
В составе изделия не должно быть никаких компонентов, кроме муки и воды. Максимум - цветовые добавки (чернила каракатицы, морковь, шпинат и другие): в таком случае на этикетке ищите список натуральных красителей.
Обратите внимание на сорт пшеницы
Полезная и правильная паста сделана из муки твердых сортов пшеницы. У нее сложная структура углеводов и нет жиров, поэтому она полностью усваивается организмом. Если вы видите одну из надписей - "группа А", "1 класс", "durum", "semolina di grano duro"- значит, перед вами те самые макароны из твердых сортов пшеницы. Надписи "группа Б", "1 или 2 класс" говорят о том, что эти изделия содержат крахмал и могут спровоцировать набор веса.
Внешний вид имеет значение
Правильные макароны отличаются гладкой поверхностью, желтым или янтарным цветом, на них различимы небольшие вкрапления из-за обработки зерна. Важный факт: у полезной пасты в упаковке отсутствуют крошки.
Посмотрите на количество белка
Чем больше белка содержится в пасте, тем она полезнее. У макарон из твердых сортов пшеницы цифра колеблется от 12 до 15г на 100 г. Если перед вами макароны из мягких сортов, количество белка составит не больше десяти граммов.
Устройте макаронам небольшой краш-тест на кухне
Изделия из твердых сортов пшеницы хорошо гнутся, а в процессе варки не слипаются. После приготовления обратите внимание на цвет: у правильных макарон он не поменяется и останется таким же золотисто-желтым.