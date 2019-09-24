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Полезный гарнир: как правильно выбирать макаронные изделия

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Полезный гарнир: как правильно выбирать макаронные изделия
23:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Макароны уже давно перестали считать врагом фигуры. Какая она - "настоящая" паста, и как ее распознать?

  • 1

    Читайте этикетку

    В составе изделия не должно быть никаких компонентов, кроме муки и воды. Максимум - цветовые добавки (чернила каракатицы, морковь, шпинат и другие): в таком случае на этикетке ищите список натуральных красителей.

  • 2

    Обратите внимание на сорт пшеницы

    Полезная и правильная паста сделана из муки твердых сортов пшеницы. У нее сложная структура углеводов и нет жиров, поэтому она полностью усваивается организмом. Если вы видите одну из надписей - "группа А", "1 класс", "durum", "semolina di grano duro"- значит, перед вами те самые макароны из твердых сортов пшеницы. Надписи "группа Б", "1 или 2 класс" говорят о том, что эти изделия содержат крахмал и могут спровоцировать набор веса.

  • 3

    Внешний вид имеет значение

    Правильные макароны отличаются гладкой поверхностью, желтым или янтарным цветом, на них различимы небольшие вкрапления из-за обработки зерна. Важный факт: у полезной пасты в упаковке отсутствуют крошки.

  • 4

    Посмотрите на количество белка

    Чем больше белка содержится в пасте, тем она полезнее. У макарон из твердых сортов пшеницы цифра колеблется от 12 до 15г на 100 г. Если перед вами макароны из мягких сортов, количество белка составит не больше десяти граммов.

  • 5

    Устройте макаронам небольшой краш-тест на кухне

    Изделия из твердых сортов пшеницы хорошо гнутся, а в процессе варки не слипаются. После приготовления обратите внимание на цвет: у правильных макарон он не поменяется и останется таким же золотисто-желтым.

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Здоровье, Макароны, Полезные свойства.
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