Чем опасна для здоровья картошка фри (Фото)

Новости шоу бизнеса:Частое употребление в пищу жареного картофеля грозит человеку ранней смертью, предупреждают ученые.

К каким последствиям может привести употребление картофеля фри

Международный коллектив специалистов изучил питание и здоровье свыше четырех тысяч человек в возрасте от 45 до 79 лет. За восемь лет ушли из жизни 236 испытуемых. Ученые проанализировали их рацион и пришли к выводу, что картофель приближает смерть.

По слова специалистов, негативное воздействие на человека оказывает только жареная картошка, например, картофель-фри. При этом данный продукт в вареном виде безопасен для здоровья людей.

Отмечается также, что частое употребление картофеля может привести к гипертонии.

Напомним, что есть продукты, которые традиционно считаются наносящими вред организму. Но так ли это на самом деле? Давайте "познакомимся" с ними поближе.