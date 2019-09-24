Чем опасна для здоровья картошка фри (Фото)

К каким последствиям может привести употребление картофеля фри
Международный коллектив специалистов изучил питание и здоровье свыше четырех тысяч человек в возрасте от 45 до 79 лет. За восемь лет ушли из жизни 236 испытуемых. Ученые проанализировали их рацион и пришли к выводу, что картофель приближает смерть.
По слова специалистов, негативное воздействие на человека оказывает только жареная картошка, например, картофель-фри. При этом данный продукт в вареном виде безопасен для здоровья людей.
Отмечается также, что частое употребление картофеля может привести к гипертонии.
Напомним, что есть продукты, которые традиционно считаются наносящими вред организму. Но так ли это на самом деле? Давайте "познакомимся" с ними поближе.