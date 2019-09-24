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Проблемы с кожей: когда сдавать анализы на гормоны

Проблемы с кожей: когда сдавать анализы на гормоны
21:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мысль о том, что именно дисбаланс гормонов в организме является причиной прыщей на лице объединяет большинство людей с этим заболеванием.

Практически 80% случаев акне – это заболевание кожи, в основе которого действительно лежит связь с гормонами.

Но это совсем не то, что вы думаете. Это совсем не означает, что у каждого, у кого были прыщи, обязательно будет какое-то гормональное нарушение / гинекологическое заболевание, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

Существует 2 важных момента в развитии акне:

- абсолютная гиперандрогения (в вашем организме уровень андрогенов действительно повышенный);

- относительная гиперандрогения (ваши сальные железы имеют повышенную чувствительность к любому уровню гормонов андрогенов в организме, в том числе и к абсолютно нормальным).

И как это выяснить?

Ведь проще сдать кровь на гормоны, подумаете вы. Но правильней сначала прийти на прием к дерматологу и вместе с врачом проанализировать: когда и как все началось, были ли прыщи у ваших родителей (генетика), как вы ухаживаете за кожей, ваше питание, подверженность стрессам, предыдущее лечение и др.

Когда же действительно надо сдавать кровь на гормоны?

внезапное возникновение прыщей после 25 лет;

гирсутизме (избыточный рост волос по мужскому типу – над верхней губой, на подбородке и др);

андрогенная алопеция (поредение волосы в области макушки головы);

увеличение клитора в размерах;

при синдроме поликистозных яичников;

врожденная дисфункция коры надпочечников;

ожирении.

Якщо акне виникло після 25 років – потрібно здати аналізи

Если акне возникло после 25 лет – нужно сдать анализы

Какие гормоны рекомендуется проверять?

свободный и общий тестостерон;

ДГЕА (дегидроэпиандростерон);

андростендион;

лютеинизирующий гормон (ЛГ);

фолликулостимулирующий гормон (ФСГ).

Названо 5 основных причин появления прыщей после 30 лет

Дополнительно по рекомендациям при тяжелых формах:

- соматотропин;

- инсулиноподобный фактор роста (соматомедин-с);

- инсулин;

- секс-глобулин (ГЗСГ);

- липидный профиль;

- 17-OH-прогестерон;

- пролактин;

- прогестерон.

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Все по теме:

Акне, Прыщи, Гормональный дисбаланс, Гормональный сбой, Лечение акне, Проблемы с гормональным фоном.
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