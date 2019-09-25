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Гаджеты наносят больший вред женщинам, чем мужчинам

Гаджеты наносят больший вред женщинам, чем мужчинам
00:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Ученые из Университета Арканзаса выяснили, что современные смартфоны больше вредят женщинам, чем мужчинам.

Представительницы прекрасной половины человечества испытывают более сильные боли в шее после просмотра экрана устройства.

По мнению исследователей, все дело заключается в положении, которое шея принимает при просмотре экрана. Мужчины сгибают шею возле самой головы. Женщины – ближе к груди. Информацией об этом поделилось издание Daily Mail.

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Доктор Клэр Терхьюн с факультета антропологии Университета Арканзаса заявила, что ученые намерены выяснить, «связано ли то, каким образом женщины сгибают шею, пользуясь электронными устройствами, с болью в шее и челюсти». Также Терхьюн порекомендовала реже проводить время, глядя сверху вниз в смартфон или планшет.

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Женщины, Мужчины, Гаджеты, Смартфоны, Вред современной технологии.
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