Гаджеты наносят больший вред женщинам, чем мужчинам

Новости шоу бизнеса:Ученые из Университета Арканзаса выяснили, что современные смартфоны больше вредят женщинам, чем мужчинам.

Представительницы прекрасной половины человечества испытывают более сильные боли в шее после просмотра экрана устройства.

По мнению исследователей, все дело заключается в положении, которое шея принимает при просмотре экрана. Мужчины сгибают шею возле самой головы. Женщины – ближе к груди. Информацией об этом поделилось издание Daily Mail.

Доктор Клэр Терхьюн с факультета антропологии Университета Арканзаса заявила, что ученые намерены выяснить, «связано ли то, каким образом женщины сгибают шею, пользуясь электронными устройствами, с болью в шее и челюсти». Также Терхьюн порекомендовала реже проводить время, глядя сверху вниз в смартфон или планшет.