Скачать
Среда, 25.09.2019
Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН, указы президента и "уход" Князева
Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН, указы президента и "уход" Князева
Трамп высказал об импичменте: Это плохо для страны
Трамп высказал об импичменте: Это плохо для страны
Головкин рассказал, почему согласился на бой с Деревянченко
Головкин рассказал, почему согласился на бой с Деревянченко
Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день
Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день

Опасность таблеток для похудения (Фото)

Опасность таблеток для похудения (Фото)
08:18 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Прием может стать причиной отхождения камня, нарушения оттока желчи и мочи.

Не лучший способ для похудения.

К сожалению, наша страна относится к тем, где люди заходят в аптеку и покупают таблетки без назначения и консультации врача. Что касается таблеток для похудения, то люди ориентируются на цену и красивую рекламу, и чаще всего реклама предлагает отказаться от изнуряющих тренировок и диет, но обещает в скором времени вернуть фигуре стройность.

Таблетки для похудения содержат слабительные, которые оказывают раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт, провоцируют воспаления слизистой, ухудшение детоксикационной функции печени, работа которой и так нарушена. Не получая необходимых веществ с пищей - аминокислот, витаминов, ценных жиров, страдает кожа, выпадают волосы, снижается иммунитет, может присоединиться грибковая инфекция.

Что касается мочегонного и желчегонного эффекта, который характерен почти для всех препаратов данной группы, то самостоятельное применение чревато нарушением здоровья, ведь никто, как правило, не проходит медицинское обследование.

Бывают и препараты, снижающие чувство голода, действующие на центр насыщения в головном мозге, но вызывающие нарушение сна, головную боль, повышение давления. Но не все покупатели знают об этом. 

Диетологи рассказали, как грейпфрут влияет на вес

А бывает, что такие таблетки ничего не будут содержать, это "пустышки". То есть человек платит деньги за непонятно что, не разбираясь, но покупаясь на красивые слова. Люди всегда ищут легких путей, особенно в таком вопросе как похудение. А похудеть действительно достаточно сложно с одной стороны, потому что нужно делать большие усилия - как и физические, так и моральные, особенно людям с избыточным весом, которым тяжело двигаться и тяжело поменять свои пищевые привычки.

Для сбрасывания веса нужно ежедневно заниматься зарядкой. В первую очередь, чтобы похудеть, нужна регулярная физическая активность, пусть она будет слабая, но длительная, людям с избыточным весом нужно начинать с длительных нагрузок, желательно каждый день по 2 часа ходьбы, что касается питания, то это должны быть овощи и белковые нежирные продукты и, конечно же, полный отказ от сахара и жареной пищи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Похудение, Лекарства, Витамины, Совет медиков, Способ для похудения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
03 Чего Зеленский ждет от разговора с Трампом: есть ответ
04 Проблемы с кожей: когда сдавать анализы на гормоны
05 Ученые рассказали о вреде негазированной минеральной воды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.09 - 22.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Рецепт дня: мясные котлеты с сюрпризом
Рецепт дня: мясные котлеты с сюрпризом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь