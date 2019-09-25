Опасность таблеток для похудения (Фото)

Новости шоу бизнеса:Прием может стать причиной отхождения камня, нарушения оттока желчи и мочи.

Не лучший способ для похудения.

К сожалению, наша страна относится к тем, где люди заходят в аптеку и покупают таблетки без назначения и консультации врача. Что касается таблеток для похудения, то люди ориентируются на цену и красивую рекламу, и чаще всего реклама предлагает отказаться от изнуряющих тренировок и диет, но обещает в скором времени вернуть фигуре стройность.

Таблетки для похудения содержат слабительные, которые оказывают раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт, провоцируют воспаления слизистой, ухудшение детоксикационной функции печени, работа которой и так нарушена. Не получая необходимых веществ с пищей - аминокислот, витаминов, ценных жиров, страдает кожа, выпадают волосы, снижается иммунитет, может присоединиться грибковая инфекция.

Что касается мочегонного и желчегонного эффекта, который характерен почти для всех препаратов данной группы, то самостоятельное применение чревато нарушением здоровья, ведь никто, как правило, не проходит медицинское обследование.

Бывают и препараты, снижающие чувство голода, действующие на центр насыщения в головном мозге, но вызывающие нарушение сна, головную боль, повышение давления. Но не все покупатели знают об этом.

А бывает, что такие таблетки ничего не будут содержать, это "пустышки". То есть человек платит деньги за непонятно что, не разбираясь, но покупаясь на красивые слова. Люди всегда ищут легких путей, особенно в таком вопросе как похудение. А похудеть действительно достаточно сложно с одной стороны, потому что нужно делать большие усилия - как и физические, так и моральные, особенно людям с избыточным весом, которым тяжело двигаться и тяжело поменять свои пищевые привычки.

Для сбрасывания веса нужно ежедневно заниматься зарядкой. В первую очередь, чтобы похудеть, нужна регулярная физическая активность, пусть она будет слабая, но длительная, людям с избыточным весом нужно начинать с длительных нагрузок, желательно каждый день по 2 часа ходьбы, что касается питания, то это должны быть овощи и белковые нежирные продукты и, конечно же, полный отказ от сахара и жареной пищи.