Не может быть!: смешивать помидоры и огурцы в одном салате - опасно

Новости шоу бизнеса:Казалось бы, огурец и помидор — не разлей вода на столе у любой хозяйки.

Но на самом деле эти два овоща являются "противниками" друг друга и вместе оказывают противоположное влияние на организм человека.

Известно, что у помидоров кислая среда, в то время как у огурцов щелочная. По отдельности два этих овоща содержат в себе большое количество витамин, которые необходимы для здоровья организма. Помидор содержит в себе витамины А, В, С, РР, К, Е, а также различные минералы. Огурец состоит на 95% из воды, а также витамины группы В и С.

В помидора витамин С выступает в качестве аскорбиновой кислоты, в то время как в огурце в качестве аскорбиназа. Эти компоненты совместно нарушают полезные свойства друг друга. Их "тандем" вызывает повышенное содержание соли в организме, которая оказывает нагрузку на почки.

Врачи также объяснили, какую нагрузку салат несет для работы ЖКТ. Для того, чтобы переваривать два этих овоща, организму необходимы разные ферменты. Поэтому когда желудок переваривает один овощ, второй гниет, что становится причиной вздутия живота, болей в желудке и расстройств пищеварения.

Такая ядерная смесь не рекомендуется особенно тем людям, которые тщательно следят за своим рационном питания и придерживаются исключительно полезных продуктов.

Врачи отмечают, что не смотря на губительные реакции овощей, это не отменяет их полезных свойств по отдельности. Так, например, помидор рекомендуется употреблять с баклажанами, болгарским перцем, авокадо и тыквой.

Огурцы отлично сочетаются с молодой или пекинской капустой, кукурузой, яблоками. Эти продукты имеют совместимость и не принесут вреда, если будут добавлены в одно блюдо.