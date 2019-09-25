Мощный защитник: отличный помощник, который укрепит иммунитет

Новости шоу бизнеса:В начале осени, в преддверии сезона гриппа, стоит начинать укреплять иммунитет натуральными, полезными и безопасными методами.

Одним из самых известных и мощных защитников от бактерий и вирусов является корень имбиря, который в сочетании с лимоном, который полезен не только благодаря содержанию в нем витамина С, но и благодаря «яркому» аромату, который действует непосредственно на иммунную систему и дыхательные органы. К тому же, такое сочетание ароматов и витаминов бодрит и придает сил.

"Утренняя чашка чая с имбирем и лимоном обеспечит энергией и поможет организму быстрее проснуться, запустив все важные процессы. К тому же это мощный щит для нашего иммунитета. Это также отличный рецепт для тех, кто пытается похудеть, ведь, если говорить просто, имбирь насыщает нас энергией благодаря тому, что расщепляет жиры и высвобождает ее из них.

Пить такой чай полезно также посреди рабочего дня, когда вы чувствуете усталость или после приезда на работу, когда вы одолели дорогу на общественном транспорте, где все просто кишит разнообразными вирусами", — говорит эксперт.

Имбирь, впрочем, как и лимон, содержит огромное количество витаминов, которые активизируют защитные силы организма. Потому даже если вы уже подхватили насморк или даже грипп, ежедневное употребление чая с натертым имбирем и долькой лимона поможет быстрее восстановиться.