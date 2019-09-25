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Названые лучшие продукты для детоксикации организма (Фото)

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Названые лучшие продукты для детоксикации организма (Фото)
12:44 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Нашему организму, чтобы хорошо себя чувствовать, время от времени нужно очищение.

  • 1

    Лук 

    Молодой лук способствует усвоению питательных веществ, а также улучшает процесс пищеварения. Кроме того, этот продукт обладает противомикробными и противоопухолевыми свойствами. 

    Диетологи советуют включать лук в свой ежедневный рацион, чтобы в организме не накапливались вредные вещества. 

  • 2

    Свекла 

    Молодая свекла помогает печени выводить токсины из организма, а также поддерживает ее здоровье. 

    Интересно, что ученые доказали и омолаживающие свойства данного продукта: если не хочется рано стареть, необходимо 4 раза в неделю есть сырую свеклу (можно пить сок). 

  • 3

    Оливковое масло 

    Оливковое масло не только насыщает организм витамином Е и жирными кислотами, но и способствует снижению холестерина. 

    Также оливковое масло в паре с фруктовыми соками очень благотворно влияет на желчный пузырь. 

  • 4

    Капуста

    Волокна обычной, белокочанной капусты выводят из организма все токсины, а также способствуют уменьшению целлюлита. 

    Чтобы забыть об "апельсиновой корочке", необходимо ежедневно есть салат из свежей капусты. 

  • 5

    Яблоко

    Яблоки за счет своего уникального состава помогают очищать весь организм. 

    Интересно, что пектин – основа яблока, не просто выводит токсины и нормализует обменные процессы, но и очищает организм от металлов и вредных пищевых добавок. 

    Важно: включи вышеперечисленные продукты в свой ежедневный рацион, и уже через 7 дней ты заметишь реальные изменения.

Названы витамины для хорошего зрения

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Все по теме:

Здоровье, Свекла, Продукты, Оливковое масло, Яблоко, Капуста, Лук, Совет медиков.
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