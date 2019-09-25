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Самые богатые источники растительного белка (Фото)

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Самые богатые источники растительного белка (Фото)
15:03 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Когда мы говорим о продуктах, содержащих белок, то первое, что приходит на ум – мясо. И в его составе действительно хороший процент протеина, и определённая доля жира.

  • 1

    Соя

    Один из самых богатых источников растительного белка. 100 г продукта около 37 г белка.

  • 2

    Чечевица

    Каждый вид чечевицы отличный поставщик протеина, витаминов группы В, калия, магния, фосфора, кальция и клетчатки. В среднем 100 г чечевицы обеспечат вас 25 г белка. 

  • 3

    Орехи 

    Горсть орехов могут внести важный вклад в питание нашего организма, ведь все они содержат здоровые жиры. 100 г миндаля обеспечат вас примерно 20 г растительного белка, арахис – 27 г, кешью – 17 г, фундук – 12 г, бразильский орех – 16 г. 

  • 4

    Фасоль

    Фасоль – отличный источник растительных белков и поставщик клетчатки, витаминов, минералов и лизина – незаменимой аминокислоты, необходимой для роста и восстановления тканей. В 100 г примерно 22 г белка.

  • 5

    Семена кунжута 

    Одно из старейших растений, окультуренных человеком. Пищевая ценность кунжута высока. В 100 г – 18 г белка. Это неоценимый поставщик ненасыщенных жирных кислот, аминокислот и минеральных веществ (кальций, фосфор, калий, магний).

    Безусловно, невозможно питаться одними семенами кунжута, но для разнообразия и дополнения меню – отличный вариант.

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Здоровье, Продукты, Орехи, Соя, Фасоль, Чечевица, Семена кунжута, Совет медиков.
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