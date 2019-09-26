Какие продукты увеличат уровень интеллекта (Фото)

Новости шоу бизнеса:Специалисты назвали продукты, которые будут полезны не только для здоровья сердца, но и для мозга.

Группа ученых из Национального института здравоохранения в Мэриленде в ходе длительного наблюдения смогли определить конкретные продукты, которые способны увеличить уровень интеллекта у человека.

Самым эффективным продуктом для интеллекта являются лесные ягоды. К примеру, богатая на антиоксиданты клюква поможет человеку поумнеть.

На втором месте идет черника, которая не только наладит зрение, но и повысит уровень умственного развития.

Для мозга человека полезна и капуста со свеклой. Данные овощи содержат множество полезных микроэлементов, которые положительно сказываются на головном мозге.

Ученые доказали, что шпинат эффективно предотвращает болезнь Альцгеймера.

Завершает рейтинг продуктов для мозга рыба, которая также помогает поумнеть.