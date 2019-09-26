Какой продукт продлевает сон на 84 минуты (Фото)

Новости шоу бизнеса:Вишневый сок также увеличил количество триптофана в крови, аминокислоту, которая помогает вызвать сонливость.

В результате эксперимента ученых было доказано, что кислый вишневый сок, выпитый за час до сна, поможет проспать дольше на 84 минуты.

Вишневый сок содержит процианидин и антоцианы. После анализа образцов крови участников эксперимента исследователи обнаружили, что вишневый сок уменьшает уровни кинуренина, что, как показали многочисленные исследования, способствуют нарушению сна.

Вишневый сок можно сделать самостоятельно, даже зимой. Для этого подойдут сухие, замороженные и консервированные вишни.

Бессонницу в последнее время связывают с раком, диабетом, деменцией, сердечными заболеваниями, инсультом и депрессией. По оценкам, треть взрослых страдают от случайных приступов бессонницы.

Напомним, что о пользе рыбьего жира сказано уже немало. Ну а некоторые люди, которые проходили "курс принудительной профилактики" в детском саду так и вовсе никогда не забудут эту замечательную пищевую добавку. А она, меж тем, действительно очень замечательная. Ведь недавно группа исследователей из США выяснила, что рыбий жир куда как полезнее, чем о нем принято думать. Причем регулярный его прием может не только улучшить здоровье, но и спасти жизнь.