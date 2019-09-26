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Названы самые сытные продукты для худеющих (Фото)

Названы самые сытные продукты для худеющих (Фото)
11:43 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Привычка есть овсяную кашу не только помогает похудеть, но и оздоровляет – этот продукт ведет к снижению уровня холестерина.

Эксперты по похудению рассказали, что следует включить в ежедневный рацион питания людям, которые следят за своим весом и пытаются избавиться от лишних килограммов. В частности, диетологи порекомендовали есть овсяную кашу.

Овсянка, по словам специалистов, это один из лучших природных источников клетчатки, необходимой для активного метаболизма. 

Также сытными и полезными являются нежирные сорта мяса и рыбы – поставщики необходимого для организма белка. В то же время диетологи советуют употреблять их умеренно, особенно мясо, поскольку продукты с животным белком долго усваиваются пищеварительным трактом.

Помимо этого, в список самых полезных сытных продуктов вошли куриные яйца и черный горький шоколад – их употребление укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье психики. Другие "чемпионы" по обеспечению сытости – творог и орехи.

Названы продукты для здоровья сердца

Также, как ни странно, эксперты рекомендуют худеющим картофель.

"Ешьте картофель по отдельности от других продуктов – сваренным или запеченным в кожуре без добавления жиров. Картофель дает долгое ощущение сытости за счет большого количества питательных веществ, в том числе ценных витаминов", – констатировали медики.

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Здоровье, Продукты, Овсяная каша, Совет медиков.
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