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Топ-5 чудодейственных свойств имбиря, о которых стоит знать

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Топ-5 чудодейственных свойств имбиря, о которых стоит знать
15:14 Сегодня Телеграф http://neboley.com.ua/ Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Образовалось целое справочно-энциклопедическое течение, которое развивает знания о терапевтических свойствах имбиря и предлагает варианты лечения различных недугов.

  • 1

    Противовоспалительный эффект

    Имбирь полон активированной протеазы. Это тот тип фермента, который помогает перерабатывать определенные белки в аминокислоты. Его в имбире столько, что это делает его лучшим средством для лечения воспалений и снятия болевых ощущений. Имбирь применяют при растяжении мышц, мигренях, спазмах. Он также способен снимать хронические боли при заболеваниях суставов.

  • 2

    Противогрибковый эффект

    Антимикробные свойства имбиря уже не вызывают сомнений у специалистов. В этом продукте обнаружены такие соединения, как gingerdiol и galanolactone. Именно они уничтожают разного рода патогены. За счет этих веществ имбирь во все времена широко применялся для борьбы с бактериями, вирусами и грибком.

  • 3

    Регулятор сахара в крови

    Гипергликемия, или избыток сахара в крови отлично поддается лечению с помощью имбиря. Это происходит с помощью ингибирования ферментов, используемых для расщепления углеводов, регулирования чувствительности и выделения инсулина. Не только лечение, но и профилактика избытка сахара действенна с помощью имбиря. Это свойство продукта позволяет также проводить профилактику болезней печени, почек, глаз и нервной системы, которые часто встречаются при сахарном диабете.

  • 4

    Мощный антиоксидант

    Имбирь содержит несколько мощных соединений, включая гингерол, шогаол и зингерон, которые помогают уменьшить вредное воздействие свободных радикалов и окислительного стресса. Именно поэтому имбирь отлично способен защитить организм от воздействия токсинов и эффектов стресса. Он также хорош при реабилитации после серьезных заболеваний.

  • 5

    Здоровье ЖКТ 

    Наиболее широко известен имбирь именно как средство для нормализации пищеварения. Естественные химические вещества, содержащиеся в имбире, помогают очищать кишечник.

    Имбирь при этом действует не только на сам ЖКТ, но и сопутствующие функции нервной системы, которые могут вызывать тошноту, головокружение и холодный пот при расстройствах пищеварения.

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Питание, Здоровье, Имбирь, Польза, Полезные свойства.
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