Топ-5 чудодейственных свойств имбиря, о которых стоит знать

1 Противовоспалительный эффект Имбирь полон активированной протеазы. Это тот тип фермента, который помогает перерабатывать определенные белки в аминокислоты. Его в имбире столько, что это делает его лучшим средством для лечения воспалений и снятия болевых ощущений. Имбирь применяют при растяжении мышц, мигренях, спазмах. Он также способен снимать хронические боли при заболеваниях суставов.

2 Противогрибковый эффект Антимикробные свойства имбиря уже не вызывают сомнений у специалистов. В этом продукте обнаружены такие соединения, как gingerdiol и galanolactone. Именно они уничтожают разного рода патогены. За счет этих веществ имбирь во все времена широко применялся для борьбы с бактериями, вирусами и грибком.

3 Регулятор сахара в крови Гипергликемия, или избыток сахара в крови отлично поддается лечению с помощью имбиря. Это происходит с помощью ингибирования ферментов, используемых для расщепления углеводов, регулирования чувствительности и выделения инсулина. Не только лечение, но и профилактика избытка сахара действенна с помощью имбиря. Это свойство продукта позволяет также проводить профилактику болезней печени, почек, глаз и нервной системы, которые часто встречаются при сахарном диабете.

4 Мощный антиоксидант Имбирь содержит несколько мощных соединений, включая гингерол, шогаол и зингерон, которые помогают уменьшить вредное воздействие свободных радикалов и окислительного стресса. Именно поэтому имбирь отлично способен защитить организм от воздействия токсинов и эффектов стресса. Он также хорош при реабилитации после серьезных заболеваний.