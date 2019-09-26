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Что делать с жирной кожей: как побороть жирный блеск на лице

Что делать с жирной кожей: как побороть жирный блеск на лице
17:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Большинству людей знакома проблема: через несколько часов после умывания появляется жирный блеск.

Это типичная особенность жирной, комбинированной кожи, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

Как лечить жирную кожу?

1. Используйте мягкие средства для умывания (пенки / гели), предназначенные для жирной кожи. Умывайтесь с ними утром и вечером. 2 раза в день, не чаще. Иначе вы просто будете повреждать вашу защитную липидную мантию и в ответ кожа будет вырабатывать еще больше жира

2. Не протирать лицо средствами, в составе которых есть спирт (лосьоны, салициловая кислота / борный спирт / настойка календулы). Они также разрушат ваш кожный барьер, будут раздражать кожу и вы получите еще больше жирного блеска.

3. Обратите внимание на кремы с матирующим действием. Наносить их нужно утром после умывания вместо вашего обычного крема. Следите, чтобы в составе были как увлажняющие компоненты (глицерин, гиалуроновая кислота и др.), так и те, что способны влиять на работу сальных желез (зеленый чай, цинк, натуральные экстракты ромашки, березового сока и др.)

4. Матирующие салфетки. Они просто обязаны быть у вас. Осторожно промакивайте кожу в течение дня столько раз, сколько нужно.

Жирная кожа: несколько легких и эффективных способов ухода за ней 

5. Добавьте средства с ретиноидами, а также с салициловой кислотой. Последняя очистит ваши поры и сделает их менее заметными. А ретиноиды постепенно "заставят" ваши сальные железы работать менее активно и как следствие кожного жира на лице станет значительно меньше.

6. Маски для лица. С глиной, углем, но не передерживайте их на коже. Достаточно 1 раза в неделю.

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Здоровье, Кожа, Жирная кожа, Жирный блеск.
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