Эффективные средства от пигментных пятен (Фото)

Сок лимона
Это одно из лучших "антивозрастных" средств, которые существуют.
Как цитрусовая кислота, так и антиоксиданты, содержащиеся в лимоне, отлично отбеливают кожу и удаляют пятна с кожи (так же, как и крема и косметика на основе этого сока).
Выжмите сок половинки лимона и смочите в нем ватный диск.
Нанесите на все лицо или проблемные зоны на 20 минут и смойте холодной водой.
Наносите это средство на кожу перед сном каждый день.
Если будете наносить его днем, цитрусовые кислоты могут вызвать обратный эффект, в результате чего все лицо покроется пятнами.
Молочная сыворотка
Кислота, которая содержится в молочной сыворотке, очищает лицо и позволяет быстро избавиться от пигментных пятен.
Наносите ее каждый день перед сном на предварительно очищенную кожу.
Алоэ вера
Это растение очень полезно для кожи, оно отлично залечивает раны и препятствует образованию возрастных пигментных пятен на коже.
Его очень просто использовать:
Отрежьте один листик алоэ вера и извлеките из него мякоть.
Очистите лицо и шею и нанесите на кожу мякоть алоэ вера.
Позвольте коже высохнуть самостоятельно, не смывайте.
Яблочный уксус
Это один из самых популярных продуктов в домашнем хозяйстве.
Уксус издревле используется для лечения различных кожных заболеваний и инфекций.
Кислоты, содержащиеся в уксусе, удаляют омертвевшие клетки кожи и омолаживают ее. Его можно использовать для внутреннего и внешнего употребления.
Принимайте это средство каждый день.
Вам понадобится: столовой ложки яблочного уксуса (5 мл), 1 чашка воды (250 мл), 1 чайная ложка меда (7,5 г).
Способ приготовления:
Разведите половину столовой ложки уксуса в чашке воды.
Тщательно перемешайте.
Можно добавить в смесь чайную ложечку меда.
Принимайте это средство каждый день.
На основе уксуса также можно приготовить эффективное средство для наружного применения. понадобится: чайной ложки яблочного уксуса (5 мл), 1 луковица, столовой ложки розовой воды (5 мл).
Способ приготовления:
Очистите луковицу и натрите ее на мелкой терке.
Добавьте к луковой кашице яблочный уксус и розовую воду.
Тщательно перемешайте.
Умойте лицо нейтральным мылом и дайте ему высохнуть на воздухе.
Нанесите маску на проблемные зоны на 20 минут, смойте теплой водой.
Касторовое масло
Касторовое масло незаменимо, когда речь идет об удалении пигментных пятен.
Вам просто нужно нанести несколько капелек масла на ладошку и втереть его в кожу перед сном.
Это масло очень полезно для кожи, так как оно стимулирует выработку коллагена, клетчатки и волокон эластина.
Регулярное использование касторового масла смягчает и разглаживает кожу, избавляет ее от пятен и морщинок.
Перекись водорода
Смочите ватный диск в перекиси водорода и протрите лицо перед сном. Не смывайте.
Перекись водорода должна быть в каждом доме на случай оказания первой помощи. Она также используется для удаления пятен с кожи.