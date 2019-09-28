Эффективные средства от пигментных пятен (Фото)

1 Сок лимона Это одно из лучших "антивозрастных" средств, которые существуют. Как цитрусовая кислота, так и антиоксиданты, содержащиеся в лимоне, отлично отбеливают кожу и удаляют пятна с кожи (так же, как и крема и косметика на основе этого сока). Выжмите сок половинки лимона и смочите в нем ватный диск. Нанесите на все лицо или проблемные зоны на 20 минут и смойте холодной водой. Наносите это средство на кожу перед сном каждый день. Если будете наносить его днем, цитрусовые кислоты могут вызвать обратный эффект, в результате чего все лицо покроется пятнами.

2 Молочная сыворотка Кислота, которая содержится в молочной сыворотке, очищает лицо и позволяет быстро избавиться от пигментных пятен. Наносите ее каждый день перед сном на предварительно очищенную кожу.

3 Алоэ вера Это растение очень полезно для кожи, оно отлично залечивает раны и препятствует образованию возрастных пигментных пятен на коже. Его очень просто использовать: Отрежьте один листик алоэ вера и извлеките из него мякоть. Очистите лицо и шею и нанесите на кожу мякоть алоэ вера. Позвольте коже высохнуть самостоятельно, не смывайте.

4 Яблочный уксус Это один из самых популярных продуктов в домашнем хозяйстве. Уксус издревле используется для лечения различных кожных заболеваний и инфекций. Кислоты, содержащиеся в уксусе, удаляют омертвевшие клетки кожи и омолаживают ее. Его можно использовать для внутреннего и внешнего употребления. Принимайте это средство каждый день. Вам понадобится: столовой ложки яблочного уксуса (5 мл), 1 чашка воды (250 мл), 1 чайная ложка меда (7,5 г). Способ приготовления: Разведите половину столовой ложки уксуса в чашке воды. Тщательно перемешайте. Можно добавить в смесь чайную ложечку меда. Принимайте это средство каждый день. На основе уксуса также можно приготовить эффективное средство для наружного применения. понадобится: чайной ложки яблочного уксуса (5 мл), 1 луковица, столовой ложки розовой воды (5 мл). Способ приготовления: Очистите луковицу и натрите ее на мелкой терке. Добавьте к луковой кашице яблочный уксус и розовую воду. Тщательно перемешайте. Умойте лицо нейтральным мылом и дайте ему высохнуть на воздухе. Нанесите маску на проблемные зоны на 20 минут, смойте теплой водой.

5 Касторовое масло Касторовое масло незаменимо, когда речь идет об удалении пигментных пятен. Вам просто нужно нанести несколько капелек масла на ладошку и втереть его в кожу перед сном. Это масло очень полезно для кожи, так как оно стимулирует выработку коллагена, клетчатки и волокон эластина. Регулярное использование касторового масла смягчает и разглаживает кожу, избавляет ее от пятен и морщинок.