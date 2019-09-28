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Эффективные средства от пигментных пятен (Фото)

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Эффективные средства от пигментных пятен (Фото)
11:01 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:C возрастом пигментные пятна на коже темнеют и становятся все больше.

  • 1

    Сок лимона 

    Это одно из лучших "антивозрастных" средств, которые существуют.

    Как цитрусовая кислота, так и антиоксиданты, содержащиеся в лимоне, отлично отбеливают кожу и удаляют пятна с кожи (так же, как и крема и косметика на основе этого сока).

    Выжмите сок половинки лимона и смочите в нем ватный диск.

    Нанесите на все лицо или проблемные зоны на 20 минут и смойте холодной водой.

    Наносите это средство на кожу перед сном каждый день.

    Если будете наносить его днем, цитрусовые кислоты могут вызвать обратный эффект, в результате чего все лицо покроется пятнами.

  • 2

    Молочная сыворотка

    Кислота, которая содержится в молочной сыворотке, очищает лицо и позволяет быстро избавиться от пигментных пятен.

    Наносите ее каждый день перед сном на предварительно очищенную кожу.

  • 3

    Алоэ вера 

    Это растение очень полезно для кожи, оно отлично залечивает раны и препятствует образованию возрастных пигментных пятен на коже.

    Его очень просто использовать:

    Отрежьте один листик алоэ вера и извлеките из него мякоть.

    Очистите лицо и шею и нанесите на кожу мякоть алоэ вера.

    Позвольте коже высохнуть самостоятельно, не смывайте.

  • 4

    Яблочный уксус 

    Это один из самых популярных продуктов в домашнем хозяйстве.

    Уксус издревле используется для лечения различных кожных заболеваний и инфекций.

    Кислоты, содержащиеся в уксусе, удаляют омертвевшие клетки кожи и омолаживают ее. Его можно использовать для внутреннего и внешнего употребления.

    Принимайте это средство каждый день.

    Вам понадобится: столовой ложки яблочного уксуса (5 мл), 1 чашка воды (250 мл), 1 чайная ложка меда (7,5 г).

    Способ приготовления:

    Разведите половину столовой ложки уксуса в чашке воды.

    Тщательно перемешайте.

    Можно добавить в смесь чайную ложечку меда.

    Принимайте это средство каждый день.

    На основе уксуса также можно приготовить эффективное средство для наружного применения. понадобится: чайной ложки яблочного уксуса (5 мл), 1 луковица, столовой ложки розовой воды (5 мл).

    Способ приготовления:

    Очистите луковицу и натрите ее на мелкой терке.

    Добавьте к луковой кашице яблочный уксус и розовую воду.

    Тщательно перемешайте.

    Умойте лицо нейтральным мылом и дайте ему высохнуть на воздухе.

    Нанесите маску на проблемные зоны на 20 минут, смойте теплой водой.

  • 5

    Касторовое масло

    Касторовое масло незаменимо, когда речь идет об удалении пигментных пятен.

    Вам просто нужно нанести несколько капелек масла на ладошку и втереть его в кожу перед сном.

    Это масло очень полезно для кожи, так как оно стимулирует выработку коллагена, клетчатки и волокон эластина.

    Регулярное использование касторового масла смягчает и разглаживает кожу, избавляет ее от пятен и морщинок.

  • 6

    Перекись водорода 

    Смочите ватный диск в перекиси водорода и протрите лицо перед сном. Не смывайте.

    Перекись водорода должна быть в каждом доме на случай оказания первой помощи. Она также используется для удаления пятен с кожи.

Названы новые свойства оливок (Фото)

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Все по теме:

Здоровье, Молочная сыворотка, Касторовое масло, Яблочный уксус, Перекись водорода, Пигментные пятна, Алоэ вера, Сок лимона, Совет медиков.
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