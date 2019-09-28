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Какая польза: разных видов орехов (Фото)

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Какая польза: разных видов орехов (Фото)
12:46 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи разобрались в полезных свойствах орехов и выяснили, улучшению деятельности каких внутренних органов они способствуют.

  • 1

    Грецкий орех

    Этот орех богат витаминами B2, B12, A, D C, E, K и множеством других веществ. Особенно много в грецких орехах содержится альфа-линолевой кислоты. Благодаря ее высокому содержанию этот вид орехов можно использовать для нормализации сердечного ритма.

    Чтобы достичь определенных результатов, специалисты рекомендуют употреблять 8 орехов в день.

  • 2

    Фисташка

    Орех считается сильнейшим аллергеном, поэтому употреблять его необходимо в умеренном количестве. В качестве «лекарства» достаточно 30 гр. в день.

    Фисташки богаты витамином B6, Е, а также содержат значительное количество меди, марганца, фосфора и важных микроэлементов.

    Орех улучшает состав крови, работу печени и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Их ежедневное употребление помогает снизить риск возникновения рака легких и других органов.

  • 3

    Арахис

    Технически арахис относится к растениям семейства бобовых. Культивируют его именно для получения семян, которые многие считают орехом.

    Арахис богат фолатом - витамином B9, необходимым для нормального функционирования нервной системы, синтеза ДНК и РНК и правильного функционирования мозга.

    Умеренное употребление арахиса стимулирует деятельность мозга, а в пожилом возрасте защищает мозг от ослабления умственной деятельности.

  • 4

    Миндаль

    В миндале содержится намного больше кальция, чем в любом другом орехе. Помимо этого он богат клетчаткой и витамином Е, позволяющим эффективно бороться с воспалениями в организме.

    Кроме того, миндаль помогает улучшить зрение, нормализовать работу кишечника, справиться со стрессами и улучшить сон.

  • 5

    Кешью

    Плоды кешью включают две части: непосредственно сам плод и орех, прикрепленный к его верхушке. Продают их без скорлупы. Делается это не для удобства покупателей, а потому, что под скорлупой орехов находится токсичное масло, вызывающее при контакте с кожей ожоги. Чтобы орех стал безопасным для употребления в пищу, он также проходит термическую обработку.

    Кешью богат такими веществами, как витамины А, В2, В1, цинк, фосфор, кальций, железо. Этот набор элементов наделяет его антибактериальными, антисептическими и тонизирующими свойствами.

    Орех способствует укреплению иммунной системы, помогает нормализовать холестерин в крови, а также обеспечивает нормальную деятельность сердечно-сосудистой системы.

  • 6

    Фундук

    Лесной орех содержит все необходимые нам аминокислоты, а также витамины группы B, А, С, Е, РР. Содержание железа в фундуке выше, чем в мясе.

    Фундук помогает выводить из организма токсины и шлаки, укреплять иммунитет, а наличие в нем вещества Taxol препятствует образованию и развитию опухолей.

  • 7

    Макадамия

    Орех родом из Австралии считается одним из самых калорийных. Макадамия является источником витаминов группы В, Е, РР, кальция, селена, меди, фосфора, цинка, калия, натрия, органических кислот и жиров.

    Его употребление в небольших количествах - отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и эффективное народное средство при болезнях костей. Кроме того, орех обладает антиоксидантными и омолаживающими свойствами.

  • 8

    Пекан

    Плоды пекана в скорлупе схожи с маслинами, за что орех получил свое второе название «оливковый орех». Без скорлупы пекан напоминает грецкий орех - с ним он схож формой и вкусом.

    На 70% пекан состоит из жиров, поэтому его рекомендуется есть отдельно от жирных продуктов и только в небольших количествах.

    Орех содержит множество питательных и полезных веществ, в том числе одну из разновидностей витамина Е, которая может сдерживать рост раковых клеток. Пекан особенно полезен при авитаминозе, усталости, малокровии и отсутствии аппетита.

  • 9

    Кедровые орехи

    Семена кедровой сибирской сосны содержат девятнадцать аминокислот, витамины А, В, С, D, Е, Р, важные макро- и микроэлементы.

    Концентрация их настолько высока, что всего 100 гр. кедровых семян могут обеспечить суточную потребность в марганце, меди, цинке, калии, кальции, кобальте и многих других элементах.

    На организм кедровые орехи оказывают общеукрепляющее действие, нормализуют деятельность нервной системы, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

    В скорлупе орехов содержатся дубильные вещества, оказывающие выраженное противовоспалительное и обезболивающее действие.

    Миндаль, кешью, фисташки

    Этот набор является оптимальным выбором для тех, кто решил привести себя в форму и сесть на диету.

    Сочетание жирных кислот Омега-3, белков и клетчатки позволит чувствовать себя полными сил. Они помогут подавить аппетит и обеспечат чувство сытости.

    28 грамм каждого из этих разновидностей орехов имеют примерно одинаковую калорийность. Орехи в упаковке менее полезные, поскольку обычно содержат различные добавки вроде масла или сахара. Употреблять их лучшего всего в сыром виде или слегка подсушенными.

Названы новые свойства оливок (Фото)

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Здоровье, Орехи, Миндаль, Кедровые орехи, Грецкий орех, Арахис, Кешью, Фундук, Фисташка, Совет медиков, Пекан, Макадамия.
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