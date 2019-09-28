Какая польза: разных видов орехов (Фото)

1 Грецкий орех Этот орех богат витаминами B2, B12, A, D C, E, K и множеством других веществ. Особенно много в грецких орехах содержится альфа-линолевой кислоты. Благодаря ее высокому содержанию этот вид орехов можно использовать для нормализации сердечного ритма. Чтобы достичь определенных результатов, специалисты рекомендуют употреблять 8 орехов в день.

2 Фисташка Орех считается сильнейшим аллергеном, поэтому употреблять его необходимо в умеренном количестве. В качестве «лекарства» достаточно 30 гр. в день. Фисташки богаты витамином B6, Е, а также содержат значительное количество меди, марганца, фосфора и важных микроэлементов. Орех улучшает состав крови, работу печени и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Их ежедневное употребление помогает снизить риск возникновения рака легких и других органов.

3 Арахис Технически арахис относится к растениям семейства бобовых. Культивируют его именно для получения семян, которые многие считают орехом. Арахис богат фолатом - витамином B9, необходимым для нормального функционирования нервной системы, синтеза ДНК и РНК и правильного функционирования мозга. Умеренное употребление арахиса стимулирует деятельность мозга, а в пожилом возрасте защищает мозг от ослабления умственной деятельности.

4 Миндаль В миндале содержится намного больше кальция, чем в любом другом орехе. Помимо этого он богат клетчаткой и витамином Е, позволяющим эффективно бороться с воспалениями в организме. Кроме того, миндаль помогает улучшить зрение, нормализовать работу кишечника, справиться со стрессами и улучшить сон.

5 Кешью Плоды кешью включают две части: непосредственно сам плод и орех, прикрепленный к его верхушке. Продают их без скорлупы. Делается это не для удобства покупателей, а потому, что под скорлупой орехов находится токсичное масло, вызывающее при контакте с кожей ожоги. Чтобы орех стал безопасным для употребления в пищу, он также проходит термическую обработку. Кешью богат такими веществами, как витамины А, В2, В1, цинк, фосфор, кальций, железо. Этот набор элементов наделяет его антибактериальными, антисептическими и тонизирующими свойствами. Орех способствует укреплению иммунной системы, помогает нормализовать холестерин в крови, а также обеспечивает нормальную деятельность сердечно-сосудистой системы.

6 Фундук Лесной орех содержит все необходимые нам аминокислоты, а также витамины группы B, А, С, Е, РР. Содержание железа в фундуке выше, чем в мясе. Фундук помогает выводить из организма токсины и шлаки, укреплять иммунитет, а наличие в нем вещества Taxol препятствует образованию и развитию опухолей.

7 Макадамия Орех родом из Австралии считается одним из самых калорийных. Макадамия является источником витаминов группы В, Е, РР, кальция, селена, меди, фосфора, цинка, калия, натрия, органических кислот и жиров. Его употребление в небольших количествах - отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и эффективное народное средство при болезнях костей. Кроме того, орех обладает антиоксидантными и омолаживающими свойствами.

8 Пекан Плоды пекана в скорлупе схожи с маслинами, за что орех получил свое второе название «оливковый орех». Без скорлупы пекан напоминает грецкий орех - с ним он схож формой и вкусом. На 70% пекан состоит из жиров, поэтому его рекомендуется есть отдельно от жирных продуктов и только в небольших количествах. Орех содержит множество питательных и полезных веществ, в том числе одну из разновидностей витамина Е, которая может сдерживать рост раковых клеток. Пекан особенно полезен при авитаминозе, усталости, малокровии и отсутствии аппетита.