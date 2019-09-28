ТОП 8 самых полезных свойств лука (Фото)

1 Как правило, лук является неотъемлемой частью нашей диеты. Этот овощ является ингредиентом многих любимых нами рецептов. Вряд ли для кого-то это станет большой новостью. Люди издавна понимали, что лук способен улучшать вкус многих блюд. Но знаешь ли ты, что помимо этого лук приносит неоценимую пользу нашему здоровью? Во-первых, этот овощ является богатым источником витаминов С, В6, В1, К и Н. Во-вторых, лук отличается высоким содержанием фолиевой кислоты, клетчатки, серы, флавоноидов и таких важных минералов, как хром, магний, калий, фосфор и кальций. Предохраняет от образования тромбов в крови Помимо флавоноидов, лук содержит такое вещество, как кверцетин. Последний является отличным антикоагулянтом. Помимо этого кверцетин: Снижает уровень "плохого" холестерина и увеличивает количество "хорошего" Как было отмечено выше, кверцетин не только препятствует образованию тромбов, но и позволяет регулировать уровень холестерина в крови. Доказано, что этот компонент лука способен снижать количество "плохого" холестерина в крови, стимулируя при этом производство "хорошего" холестерина. Антиоксиданты кверцетина позволяют нам внимательно заботиться о здоровье нашего сердца.

2 Препятствует развитию опухолей Содержащиеся в луковицах антиоксиданты хорошо известны тем, что препятствуют развитию опухолей в теле человека. Так, многие из антиоксидантов лука помогают нам избежать появления злокачественных опухолей. Согласно данным некоторых исследований, регулярное употребление лука снижает риск заболевания такими видами рака, как: Повышает настроение и улучшает сон Лук содержит большое количество фолиевой кислоты. Благодаря этому компоненту наш головной мозг получает большее количество крови, а вместе с ней кислорода и различных важных питательных веществ. Также лук стимулирует выработку серотонина и допамина в головном мозге человека. Благодаря этому наше настроение повышается, а также улучшаются качество сна и аппетит.

3 Приносит пользу волосам и коже Высокое содержание витамина С в луке способствует выработке коллагена, который необходим для поддержания кожи в тонусе. Коллаген способствует регенерации клеток, увлажняет нашу кожу и делает ее более эластичной. В результате наша кожа становится мягкой и подтянутой. Стоит ли говорить о том, как важно это для нашей красоты. Что касается волос, то и здесь коллаген играет важную роль. Благодаря ему наши волосы становятся крепкими, объемными и приобретают здоровый блеск.

4 Стимулирует выведение токсинов Лук содержит аминокислоты, которые помогают очищать наш организм от токсинов и шлаков. Эти аминокислоты облегчают выведение таких тяжелых металлов, как свинец, кадмий и мышьяк. Благодаря луку наша печень лучше справляется с очищением нашего организма от этих химических элементов. Когда подобные токсины накапливаются в печени, увеличивается риск развития различных заболеваний. Этого можно избежать, добавив в свой рацион больше пищи, стимулирующей очищение от токсинов. С учетом вышеперечисленного лук можно считать одним из основных продуктов, на которые нужно обратить внимание.

5 Укрепляет здоровье кишечника Лук не только помогает избежать развития колоректального рака, но и приносит большую пользу здоровью кишечника в целом. Содержащаяся в этом овоще диетическая клетчатка стимулирует размножение полезных для кишечника бактерий и защищает нас от диареи. Но это еще не все! Такая клетчатка предохраняет нас от язвы желудка и кишечника. Как известно, эти заболевания сопровождаются сильными болями.