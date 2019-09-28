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ТОП 8 самых полезных свойств лука (Фото)

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ТОП 8 самых полезных свойств лука (Фото)
18:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:История лука в качестве элемента питания человека насчитывает более 7000 лет.

  • 1

    Как правило, лук является неотъемлемой частью нашей диеты. Этот овощ является ингредиентом многих любимых нами рецептов. Вряд ли для кого-то это станет большой новостью.

    Люди издавна понимали, что лук способен улучшать вкус многих блюд. Но знаешь ли ты, что помимо этого лук приносит неоценимую пользу нашему здоровью? 

    Во-первых, этот овощ является богатым источником витаминов С, В6, В1, К и Н. Во-вторых, лук отличается высоким содержанием фолиевой кислоты, клетчатки, серы, флавоноидов и таких важных минералов, как хром, магний, калий, фосфор и кальций.

    Предохраняет от образования тромбов в крови

    Помимо флавоноидов, лук содержит такое вещество, как кверцетин. Последний является отличным антикоагулянтом. Помимо этого кверцетин:

    Снижает уровень "плохого" холестерина и увеличивает количество "хорошего"

    Как было отмечено выше, кверцетин не только препятствует образованию тромбов, но и позволяет регулировать уровень холестерина в крови.

     

    Доказано, что этот компонент лука способен снижать количество "плохого" холестерина в крови, стимулируя при этом производство "хорошего" холестерина.

    Антиоксиданты кверцетина позволяют нам внимательно заботиться о здоровье нашего сердца.

  • 2

    Препятствует развитию опухолей

    Содержащиеся в луковицах антиоксиданты хорошо известны тем, что препятствуют развитию опухолей в теле человека. Так, многие из антиоксидантов лука помогают нам избежать появления злокачественных опухолей.

    Согласно данным некоторых исследований, регулярное употребление лука снижает риск заболевания такими видами рака, как:

    Повышает настроение и улучшает сон

    Лук содержит большое количество фолиевой кислоты. Благодаря этому компоненту наш головной мозг получает большее количество крови, а вместе с ней кислорода и различных важных питательных веществ.

    Также лук стимулирует выработку серотонина и допамина в головном мозге человека.

    Благодаря этому наше настроение повышается, а также улучшаются качество сна и аппетит.

  • 3

    Приносит пользу волосам и коже

    Высокое содержание витамина С в луке способствует выработке коллагена, который необходим для поддержания кожи в тонусе.

    Коллаген способствует регенерации клеток, увлажняет нашу кожу и делает ее более эластичной. В результате наша кожа становится мягкой и подтянутой. Стоит ли говорить о том, как важно это для нашей красоты.

    Что касается волос, то и здесь коллаген играет важную роль. Благодаря ему наши волосы становятся крепкими, объемными и приобретают здоровый блеск.

  • 4

    Стимулирует выведение токсинов

    Лук содержит аминокислоты, которые помогают очищать наш организм от токсинов и шлаков.

    Эти аминокислоты облегчают выведение таких тяжелых металлов, как свинец, кадмий и мышьяк.

    Благодаря луку наша печень лучше справляется с очищением нашего организма от этих химических элементов.

    Когда подобные токсины накапливаются в печени, увеличивается риск развития различных заболеваний. Этого можно избежать, добавив в свой рацион больше пищи, стимулирующей очищение от токсинов.

    С учетом вышеперечисленного лук можно считать одним из основных продуктов, на которые нужно обратить внимание.

  • 5

    Укрепляет здоровье кишечника

    Лук не только помогает избежать развития колоректального рака, но и приносит большую пользу здоровью кишечника в целом.

    Содержащаяся в этом овоще диетическая клетчатка стимулирует размножение полезных для кишечника бактерий и защищает нас от диареи.

    Но это еще не все! Такая клетчатка предохраняет нас от язвы желудка и кишечника. Как известно, эти заболевания сопровождаются сильными болями.

  • 6

    Снижает уровень сахара в крови

    Еще одна хорошая новость для тех, кто болеет диабетом или имеет знакомых, страдающих этим заболеванием.

    Одним из содержащихся в луке минералов является хром. Это вещество помогает регулировать уровень глюкозы в крови.

    Что касается серы, этот химический элемент стимулирует выработку инсулина. Это целебное свойство лука приносит пользу не только диабетикам, но и здоровым людям.

    Можно смело утверждать, что полезные свойства лука неисчислимы. Поэтому рекомендуется как можно чаще использовать этот овощ при приготовлении различных блюд.

    Лук принесет больше пользы, если вы будете есть его сырым. Стоит помнить о том, что из-за тепловой обработки овощи теряют часть своих полезных свойств.

    Если у вас чувствительный желудок, рекомендуется есть лук в умеренных количествах. У таких людей злоупотребление луком может привести к повышению кислотности и вздутию живота.

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Здоровье, Заболевание, УК, Свойства лука, Совет медиков.
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