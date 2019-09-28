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Суббота, 28.09.2019
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Самый легкий способ быстрого и эффективного похудения

Самый легкий способ быстрого и эффективного похудения
20:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Вам всего лишь нужно знать, что вполне возможно быстро и надолго сбросить вес, не делая при этом ничего экстремального.

Работа ученых из Университета Северной Каролины представила доказательства того, что осознание своего образа жизни и питания может стать ошеломляющей силой в борьбе с ожирением.

Сознательность побуждает людей меняться к лучшему в своих привычках и худеть быстрее, чем на диете, установили исследователи.

Американские специалисты заключили, что повышение осознанности может приводить к изменению модели поведения, из-за которой был набран лишний вес, а также мотивировать соблюдать более здоровые привычки в питании. Осмысление людьми вреда, наносимого употреблением неподходящей пищи и перееданием, по их словам, может быть более действенным способом похудеть, чем остальные.

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Ученые пригласили для эксперимента 80 человек, которых поделили на группы: одна придерживалась диеты, а другая занималась повышением сознательности и медитациями. В результате люди из второй группы потеряли, в среднем, 1,9 кг, что в 7 раз превзошло среднюю потерю веса в другой группе – 270 граммов.

По словам экспертов, осознанное питание приучает жертв тучности к выбору продуктов и таким пищевым ритуалам, которые эффективно позволяют добиться сокращения количества потребляемых калорий. Также они полагают, что осознанное питание способно помогать в борьбе с диабетом – изучением данного аспекта исследователи намерены заняться в ближайшее время.

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Здоровье, Похудение, Лишний вес, Как быстро похудеть, Сбросить вес, Советы медиков.
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