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Чем опасен детский храп (Фото)

Чем опасен детский храп (Фото)
13:50 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Регулярный храп может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем, утверждают эксперты.

В каких случаях следует бить тревогу.

Научные работники из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе призвали родителей обращать пристальное внимание на явление детского храпа и не игнорировать его в быту. Но какой храп считать регулярным.

Исследователи из США пояснили: детский храп – распространенное явление, почти 20% здоровых детей храпят периодически. Когда же стоит волноваться?

Прежде всего, полагают врачи, настораживать должен регулярно повторяющийся храп - четыре ночи в неделю и более. Данный симптом, по их словам, может быть знаком неблагоприятных процессов в организме.

"Когда мозг выявляет некую проблему, он пытается компенсировать это корректировкой процесса дыхания, что может вызвать храп", - заявил в связи с этим отоларинголог Дэвид Макинтош.

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В свою очередь сотрудники Национального фонда сна в США заявили о том, что регулярный храп у детей может проявляться как следствие респираторной инфекции либо аллергии. Всем храпящим детям важно обследоваться, чтобы отличить явление обычного храпа от синдрома обструктивного апноэ сна, представляющего собой реальную угрозу дли жизни, подчеркнули эти специалисты.

Отметим, что ранее исследователи указывали на наличие связи между частыми случаями храпа у детей и их низкой способностью к обучению.

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Здоровье, Лос-Анджелес, Совет медиков, Детской храп, Дэвид Макинтош.
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