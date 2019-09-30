Веские причины оставить сливочное масло в повседневном питании (Фото)

1 Сливочное масло является наиболее легко всасываемым источником витамина А. Последний поддерживает надпочечники и щитовидную железу.

2 Жирные кислоты сливочного масла облегчают всасывание жирорастворимых витаминов А, Е, Д, К. Из этого следует, что овощи становятся более полезными (и вкусными), если их есть вместе со сливочным маслом.

3 Употребление сливочного масла не ведет к избыточному весу. Химическая структура составляющих его жирных кислот такова, что после всасывания они расходуются только на энергообеспечение, но не на жировые отложения. После употребления масла появляется чувство насыщения. Последнее уменьшает чувство голода и, соответственно, препятствует перееданию.

4 Сливочное масло богато антиоксидантами. Антиоксиданты наделяют масло мощными защитными свойствами от рака и атеросклероза.

5 Непастеризованное сливочное масло содержит так называемый фактор антитугоподвижности (Wulzen фактор). Последний обладает лечебным действием при артритах, катаракте и уменьшении эластичности артерий.

6 Сливочное масло является хорошим источником йода. Причем йод в сливочном масле находится в эффективно всасываемой форме. Именно снижение популярности масла в пользу маргарина стало важной причиной вспышки эпидемии зоба (разрастания щитовидной железы) в начале прошлого века.

7 Сливочное масло улучшает здоровье пищеварительного тракта. Оно снижает частоту диареи у детей и запоров у взрослых.

8 Высокое содержание витамина К2 предотвращает развитие кариеса и остеопороза.

9 Жирные молекулы сливочного масла снимают хроническое воспаление и предотвращают проникновение токсинов через стенку пищеварительной системы.