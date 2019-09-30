Красное вино: названо неожиданное полезное свойство (Фото)

Новости шоу бизнеса:Исследование показало, что полученные из вина метаболиты предотвращают гибель нейронов в стрессовых условиях.

Ученые обнаружили, что красное вино в небольшом количестве замедляет развитие когнитивных расстройств, связанных с возрастом, а также нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Под умеренным количеством ученые подразумевают не более 250 миллилитров в день.

Исследователи во главе с доктором Эстебаном-Фернандесом из Института исследований пищевых продуктов в Мадриде, решили изучить метаболиты кишечника, производимые организмом человека после употребления вина. Доктор Эстебан-Фернандес и его команда выделили эти метаболиты из мочи и фекалий людей, которые регулярно потребляют вино в умеренных количествах.

Исследователи добавили полученные метаболиты к человеческим нейронам, а затем индуцировали стресс в клетках, чтобы сымитировать условия, которые обычно приводят к гибели нейронов при нейродегенеративных заболеваниях.

Решающее значение для защитного эффекта имеет точный состав винных метаболитов. Кроме того, эта композиция, в свою очередь, зависит от состава кишечного микробиома, т. е. триллионов микроорганизмов, обитающих в кишечнике. Микробиом кишечника ответственный за обработку и распад вина на различные метаболиты, включая фенольную кислоту и ароматические соединения.

Другими словами, различия в микробиоме кишечника приводят к разным метаболитам, что подтверждает идею о том, что люди получают пользу от пищи по-разному. Индивидуальное различие является фактором, который нельзя игнорировать в процессе изучения последствий некоторых продуктов для здоровья.

"Я не сторонник замены лекарств диетой, но я хочу повысить осведомленность людей о том, как наше питание помогает предотвратить заболевания или уменьшает риск их возникновения. Все, что нужно – это поддерживать сбалансированную диету", – прокомментировал важность сбалансированного питания для предотвращения нейродегенерации доктор Эстебан-Фернандес.

Несмотря на то, что Эстебан-Фернандес выступает за диету с низким содержанием жиров, богатую фруктами, овощами, он также предостерегает от чрезмерной озабоченности питанием и настоятельно призывает общественность различать правдивую и ложную информацию о полезном рационе.

"Сегодня общество полно ложных мифов о диете. Роль науки и средств массовой информации заключается в том, чтобы избежать распространения этих слухов, а также информировать людей о важности диеты для здоровья", – сказал он.