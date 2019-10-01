Скачать
Вторник, 01.10.2019
Оккупанты сбили беспилотник ОБСЕ на Луганщине
Оккупанты сбили беспилотник ОБСЕ на Луганщине
Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
Алексис Санчес полностью прекратил общаться с футболистами МЮ
Алексис Санчес полностью прекратил общаться с футболистами МЮ
От Антарктиды откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг
От Антарктиды откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг

Ученые рассказали, как алкоголь влияет на кожу

Ученые рассказали, как алкоголь влияет на кожу
03:55 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Спиртные напитки могут стать причиной кожных дефектов, утверждают ученые.

Специалисты университета штата Техас в течение четырнадцати лет наблюдали более, чем за 80 000 женщинам, которые в том или ином количестве употребляли спиртные напитки.

При этом медики выяснили, что регулярное употребление женщинами спиртного может быть связано с обострением и ухудшением симптомов различных заболеваний кожи. По мнению исследователей, это вызвано тем, что алкоголь провоцирует нарушения основных обменных процессов в организме, затрагивая функции почек, печени, сердца, костного мозга.

Также в результате злоупотребления спиртными напитками возникает дефицит питательных веществ и отмечается общее снижение иммунитета. Кроме того, для любителей алкоголя значительно увеличивается риск заражения бактериальными и грибковыми инфекциями, также проявляющихся в виде кожных дефектов.

Отказ от завтрака провоцирует ожирение

Доктора объясняют, что ухудшение состояния кожи связано, прежде всего, с возникающим в результате нездорового образа жизни недостатком цинка и витамина С, нарушением процесса всасывания их из желудочно-кишечного тракта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алкоголь, Кожа, Спиртные напитки, Свойства алкоголя, Влияние алкоголя на кожу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
02 Почему бы и нет: Луценко готов свидетельствовать в Конгрессе США по делу Трампа
03 У Порошенко поддерживают бойкот ПАСЕ, но это поздно
04 В Украине создали мощный украинский трактор (Видео)
05 "Слуга народа" планирует съезд: изберет нового председателя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США обновили санкции против РФ: в список попали люди &quot;повара Путина&quot;
США обновили санкции против РФ
Зеленский подписал отставку Данилюка
Зеленский подписал отставку Данилюка
Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР
Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР
Рецепт дня: рыбные рулетики с томатной пастой и зеленью (на сковороде)
Рецепт дня: рыбные рулетики с томатной пастой и зеленью (на сковороде)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь