Скачать
Вторник, 01.10.2019
Оккупанты сбили беспилотник ОБСЕ на Луганщине
Оккупанты сбили беспилотник ОБСЕ на Луганщине
Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
Алексис Санчес полностью прекратил общаться с футболистами МЮ
Алексис Санчес полностью прекратил общаться с футболистами МЮ
НОЧЬ! Оторвы ХХ века: удивительные фотографии женщин прошлого столетия
НОЧЬ! Оторвы ХХ века: удивительные фотографии женщин прошлого столетия

Медики подсказали, чего и сколько надо есть не протяжении дня

Медики подсказали, чего и сколько надо есть не протяжении дня
05:26 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:1-2 разгрузочных дня в неделю – и лишний вес перестанет быть большой проблемой.

Сложная диета не прощает измены. Шаг в сторону — и спущенные килограммы возвращаются назад. А есть диеты совсем простые и результативные.

1. Кефирный. Кефир способствует выведению конечных продуктов жирового обмена, улучшает пищеварение, избавляет от чувства тяжести в желудке, улучшает цвет лица. Положительный эффект ощущается в течение часа — за это время усваивается 91% кефира.

Ноу-хау: 1,5-2 л обезжиренного кефира, ацидофилина, простокваши или йогурта без сахара раздели на 5-6 порций и выпей в течение дня. Чтобы голод не мучил, каждый раз принимай 5-6 таблеток пищевой целлюлозы, создающей ощущение наполненного желудка.

2. Творожный. Творожные разгрузочные дни — вариант для тех, кто не воспринимает кефир в качестве еды, пусть и облегченной, а считает напитком вроде чая — разве им наешься! При таком подходе кефирная диета кажется закамуфлированной голодовкой. Творог занимает больший объем в желудке и усваивается медленнее кефира, поэтому разгружаться на нем комфортнее — меньше хочется есть.

Ноу-хау: 600 г обезжиренного творога, 60 мл сметаны пониженной жирности, 2 чашки чая без сахара и 2 стакана отвара шиповника или минеральной воды раздели на 5 приемов.

3. Яблочный. В яблоках много стимуляторов обмена веществ — витаминов С, В1, В2, Р, Е, каротина, калия, железа, органических кислот, а также клетчатки и пектинов, связывающих жиры и выводящих их из организма. Предпочти кислые сорта.

Ноу-хау: Купи 1,5-2 кг яблок и ешь их в необработанном виде, салатах с овощами или запеки в духовке с изюмом. За день выпей 4-5 чашек яблочного сока или компота без сахара. Кожуру тоже съедай (если, конечно, не страдаешь гастритом или другими заболеваниями пищеварительной системы: в этом случае сидеть на разгрузочных диетах вообще нельзя — только на лечебных!). В ней много клетчатки, создающей чувство насыщения, регулирующей работу кишечника, связывающей пищевой жир и выводящей шлаки из организма.

Ученые рассказали, как алкоголь влияет на кожу

4. Апельсиновый. Завтракай, обедай и ужинай апельсинами — не менее 1,5-2 кг в день. В каждом — 45 мг кальция и 100 мг (суточная доза!) витамина С. Оранжевая мякоть действует как мягкое слабительное, способствует выведению из организма шлаков, токсинов и избытка жирных кислот, поступивших с пищей. В апельсине много клетчатки, утоляющей голод, и всего 40 ккал на 100 г. Однако при склонности к гастриту с повышенной кислотностью апельсиновые дни устраивать нельзя, иначе она повысится.

Ноу-хау: Можно приготовить оранжевый салат из 6 апельсинов, 4 морковок, 0,5 кг белокочанной капусты, чашки виноградных ягод и 4 чайных ложек кунжута. Морковь потри на мелкой терке, остальное порежь, заправь лимонным соком, смешай — салат готов! Смешай свежеотжатый апельсиновый сок с грейпфрутовым (по вкусу) — такой коктейль действует как сжигатель жира и снижает аппетит.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Диета, Похудение, Разгрузочные дни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
02 Почему бы и нет: Луценко готов свидетельствовать в Конгрессе США по делу Трампа
03 В Украине создали мощный украинский трактор (Видео)
04 Зеленский: Украина не выполняет ничьих команд, наши правоохранители расследуют много важных дел
05 У Порошенко поддерживают бойкот ПАСЕ, но это поздно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США обновили санкции против РФ: в список попали люди &quot;повара Путина&quot;
США обновили санкции против РФ
Зеленский подписал отставку Данилюка
Зеленский подписал отставку Данилюка
Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР
Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР
Рецепт дня: рыбные рулетики с томатной пастой и зеленью (на сковороде)
Рецепт дня: рыбные рулетики с томатной пастой и зеленью (на сковороде)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь