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Эксперты рассказали об опасности дневного сна

Эксперты рассказали об опасности дневного сна
06:23 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Ученые нашли связь между дневным сном и риском заболеть диабетом.

Любители поспать в светлое время суток, особенно уделяющие этому своему увлечению значительное количество времени, обладают заметно более высокими шансами заболеть сахарным диабетом — заявляют японские ученые, которые изучили негативные эффекты от дневного сна.

«Люди, которые подолгу спят днем, находятся в особой группе риска с точки зрения угрозы сахарного диабета. Речь идет о дневном сне, продолжительность которого превышает 60 минут. Кроме диабе.та, любители поспать днем могут становиться жертвами самым разнообразных проблем с сердечно-сосудистой системой, а также обладают повышенным риском ожирения», — говорит сотрудник Института Токио, профессор Ямада Тамахиди, который возглавил исследование.

Японские исследователи пришли к таким неутешительным для поклонников продолжительной сиесты выводам, проанализировав внушительный массив статистических данных — медицинские истории трех сотен тысяч человек.

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Сопоставив множество данных, ученые определили, что между сахарным диабетом и дневным сном определенно существует очевиднейшая корреляция, исследовать глубинные механизмы, лежащие в основе которой, еще только предстоит исследователям будущего.

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Сон, Дневной сон, Опасность дневного сна, Почему не стоит спать днем.
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