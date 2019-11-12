Мудрые советы, как установить контакт со свекровью

Новости шоу бизнеса:Несколько способов наладить отношения со свекровью

Свекровь - это мать безупречного со всех сторон мужчины, которому не повезло с женой. Впрочем, давайте сломаем стереотипы и попробуем из свекрови-монстра выковать если не подругу, то как минимум приятного собеседника.

Впридачу к любимому мужчине девушки получают не только кольцо, но и свекровь. Народная молва беспощадна: мама возлюбленного априори кровожадная стерва, главная цель которой - изжить со свету невестку. И хотя это явное преувеличение, перед первой встречей с будущей родственницей чувства легкой паники не избежать. Впрочем, ворожить на свече и готовить спасательную шлюпку нет нужды. Если знать, что и как надо делать, то вполне можно обеспечить себе крепкий тыл в семейных отношениях.

Мудрость первая: встречают по одежке

Если вы поклонница стиля гранж или обожаете откровенный гардероб, как у Насти Каменских, для семейной встречи лучше подобрать закрытый наряд в спокойных полутонах. Провоцировать и добавлять огня не нужно, дайте свекрови шанс сделать вывод, что вы порядочная, воспитанная и из хорошей семьи. То же самое с макияжем: обойдемся без смоки айз и черной помады.

Мудрость вторая: дружелюбие без фальши - это легко!

Вас рассматривают, как под микроскопом, следовательно, любая фальшь не останется незамеченной. Но тут есть и хорошее: совершенно необязательно нахваливать еду на столе или восхищаться коллекцией гжели. Заранее расспросите любимого о его семье и подберите интересные темы для разговора. Есть и универсальный вариант: попросите показать альбом с фотографиями и рассказать о детских годах жениха - какая мать не ухватится за возможность поговорить о своем любимом сыне?

Мудрость третья: дружить можно и против кого-то

Набиваться к свекрови в друзья - дело глупое: она это не оценит. Гораздо разумнее узнать, что не любит ваша свекровь, и через это найти с ней точки соприкосновения. Будь то бывшая девушка вашего мужчины, соседка, которую вы в глаза не видели, или передача Малахова - достаточно лишь показать, что вы разделяете ее взгляды. Свекровь обратит на это внимание и незаметно для себя станет к вам благосклонна.

Мудрость последняя: вы - не подарок (даже если на самом деле это и так!)

Приходя в дом к родителям будущего мужа, не стоит забывать о правилах вежливости и гостеприимства: подарки еще не стали пережитком прошлого. К тому же небольшой презент может сыграть вам на руку, если вы заранее узнаете, что необходимо из утвари или интерьера. Впрочем, даже если ваш избранник недоуменно разводит руками, универсальные подарки тоже будут уместны. Приходите в гости с коробкой действительно хороших конфет, корзинкой фруктов или бутылкой вкусного вина. Главное, не с пустыми руками и девизом: лучший ваш подарочек — это я. И как бы все ни пошло, запомните: это не приговор. Будьте вежливы, не забывайте о таких простых словах, как спасибо, извините, пожалуйста. Улыбайтесь, будьте любезной, тактичной и воспитанной. Так, если даже вы не очаруете свекровь, то точно сделаете приятно возлюбленному, а в качестве бонуса - заработаете плюсик в карму.