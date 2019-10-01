Скачать
Вторник, 01.10.2019
Яременко заявил, что на Украину в ПАСЕ давят "смешными и примитивными" способами
Яременко заявил, что на Украину в ПАСЕ давят "смешными и примитивными" способами
"Слуга народа" может лишиться своего главы: первые подробности
"Слуга народа" может лишиться своего главы: первые подробности
Милан может уволить Мальдини и Бобана
Милан может уволить Мальдини и Бобана
В США умерла оперная певица Джесси Норман
В США умерла оперная певица Джесси Норман

Сочетание алкоголя и лекарств: почему это смертельно для человека

Сочетание алкоголя и лекарств: почему это смертельно для человека
15:38 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Совмещать прием спиртного и лекарственных препаратов крайне нежелательно. Но есть медикаменты, которые несовместимы с алкоголем категорически.

Успокаивающие (седативные) препараты

Любое спиртное многократно увеличивает действие успокаивающих лекарств. Такое сочетание чревато провалами в памяти, сонливостью, неконтролируемым поведением, потерей сознания.

Антидепрессанты

Категорически запрещено любое спиртное при приеме антидепрессантов. Последствия могут быть очень опасными.

Снотворные

Сочетание алкоголя со снотворными препаратами тоже под строгим запретом. Это риск тяжелейшего отравления, чреватого остановкой дыхания.

Многоразовые чайные пакетики наносят вред эндокринной системе
Многоразовые чайные пакетики наносят вред эндокринной системеЧитать полностью

Антибиотики

Принято считать, что смешивать алкогольные напитки с антибактериальными препаратами нельзя. На самом деле лишь некоторые антибиотики влияют на метаболизм алкоголя, и узнать об этом можно из инструкции к препарату. Но рисковать не стоит, к тому же это подвергает дополнительной нагрузке печень.

Противоаллергические препараты

Сочетать антигистаминные препараты любого поколения и алкоголь нельзя. Это повышает риск токсического воздействия на организм.

Спазмолитики

Прием препаратов, расширяющих сосуды, вместе со спиртным, которое дает сходный эффект, может привести к серьезным последствиям, вплоть до сердечной недостаточности.

Ученые рассказали, как алкоголь влияет на кожу
Ученые рассказали, как алкоголь влияет на кожуЧитать полностью

Лекарства, которые снижают глюкозу в крови и инсулин

Опасно сочетать любой алкоголь с лекарствами для диабетиков. Это может спровоцировать как гипер-, так и гипогликемию.

Обезболивающие и жаропонижающие

Эти препараты, как и алкоголь, создают дополнительную нагрузку на печень и почки. Их сочетание – двойной удар по организму.

Нестероидные противовоспалительные средства

В сочетании с алкоголем снижают свертываемость крови и повышают риск кровотечения в желудочно-кишечном тракте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Алкоголь, Медикаменты, Опасное сочетание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления
02 В Украине создали мощный украинский трактор (Видео)
03 Оторвы ХХ века: удивительные фотографии женщин прошлого столетия
04 Порошенко не прошел полиграф: подробности
05 Приметы и обряды на 1 октября - День Арины (Ирины)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
По инициативе &quot;Слуга народа&quot; в ГБР открыто дело против Луценко
По инициативе "Слуга народа" в ГБР открыто дело против Луценко
Порошенко не прошел полиграф: подробности
Порошенко не прошел полиграф: подробности
Гончарук не видит роста экономики без успешности украинцев
Гончарук не видит роста экономики без успешности украинцев
ООН: Циркуляционная система Атлантического океана замедляется из-за глобального потепления
ООН: Циркуляционная система Атлантического океана замедляется из-за глобального потепления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь