Сочетание алкоголя и лекарств: почему это смертельно для человека

Новости шоу бизнеса:Совмещать прием спиртного и лекарственных препаратов крайне нежелательно. Но есть медикаменты, которые несовместимы с алкоголем категорически.

Успокаивающие (седативные) препараты

Любое спиртное многократно увеличивает действие успокаивающих лекарств. Такое сочетание чревато провалами в памяти, сонливостью, неконтролируемым поведением, потерей сознания.

Антидепрессанты

Категорически запрещено любое спиртное при приеме антидепрессантов. Последствия могут быть очень опасными.

Снотворные

Сочетание алкоголя со снотворными препаратами тоже под строгим запретом. Это риск тяжелейшего отравления, чреватого остановкой дыхания.

Антибиотики

Принято считать, что смешивать алкогольные напитки с антибактериальными препаратами нельзя. На самом деле лишь некоторые антибиотики влияют на метаболизм алкоголя, и узнать об этом можно из инструкции к препарату. Но рисковать не стоит, к тому же это подвергает дополнительной нагрузке печень.

Противоаллергические препараты

Сочетать антигистаминные препараты любого поколения и алкоголь нельзя. Это повышает риск токсического воздействия на организм.

Спазмолитики

Прием препаратов, расширяющих сосуды, вместе со спиртным, которое дает сходный эффект, может привести к серьезным последствиям, вплоть до сердечной недостаточности.

Лекарства, которые снижают глюкозу в крови и инсулин

Опасно сочетать любой алкоголь с лекарствами для диабетиков. Это может спровоцировать как гипер-, так и гипогликемию.

Обезболивающие и жаропонижающие

Эти препараты, как и алкоголь, создают дополнительную нагрузку на печень и почки. Их сочетание – двойной удар по организму.

Нестероидные противовоспалительные средства

В сочетании с алкоголем снижают свертываемость крови и повышают риск кровотечения в желудочно-кишечном тракте.