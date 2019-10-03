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Топ 9 продуктов предотвращающие тромбоз и эмболию (Фото)

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Топ 9 продуктов предотвращающие тромбоз и эмболию (Фото)
09:20 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Предлагаем Вашему вниманию продукты, которые предотвращают тромбоз и эмболию.

  • 1

    Лимон

    Мы уже не раз рассказывали о пользе лимона. Многие знают, что он укрепляет иммунную систему, помогает выводить из организма токсины и нейтрализовывать действие свободных радикалов. Но знаете ли вы, что лимон улучшает кровообращение и повышает выработку красных кровяных телец? Поэтому старайтесь каждый день выпивать по стакану лимонного сока. Можно также приправлять им салаты.

  • 2

    Оливковое масло

    Оливковое масло первого холодного отжима - это просто дар природы, богатый жирными кислотами Омега-6 и идеальный для снижения уровня плохого холестерина в крови. Оливковое масло помогает сохранять упругость стенок артерий и уменьшать отложения холестерина на них. Благодаря этому улучшается кровообращение и уменьшается риск образования тромбов.

  • 3

    Авокадо

    Авокадо, если его есть в меру, не грозит фигуре, и оно так же (если не больше) полезно, как и оливковое масло. Рекомендуется съедать на завтрак по половине этого фрукта 3 раза в неделю. Это очень полезно.

  • 4

    Зубчик чеснока в день

    Съедайте как минимум 1 зубчик чеснока в день. Он богат аллицином, ферментом, который улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и иммунной системы. И он предотвращает образование тромбов.

  • 5

    Артишоки

    Очень рекомендуем готовить на ужин вареные артишоки. К ним хорошо добавить немного уксуса, оливкового масла и лимона. Просто чудесное блюдо! Этот овощ помогает предотвращать образование тромбов и эмболию.

  • 6

    Сельдерей

    Сельдерей богат антиоксидантами, витаминами и фитоэлементами, регулирующими артериальное давление. Он помогает уменьшать уровень кортизола в крови. Это гормон стресса, очень плохо действующий на сердечно-сосудистую систему. Если вы будете регулярно употреблять сельдерей в пищу, будь то в натуральном виде или в виде сока, ваши артерии станут более широкими и эластичными, и на их стенках будет меньше атеросклеротических бляшек.

  • 7

    Черничный сок

    Одно из лучших натуральных средств для улучшения кровообращения - это, без сомнения, черника. Она также противодействует образованию тромбов. Можно пить черничный сок, можно есть сушеную и даже замороженную (когда нет свежей) чернику.

  • 8

    Красное вино

    Выпивайте бокал красного вина в день, и риск возникновения у вас сердечного приступа или тромбоза значительно уменьшится. Этот чудесный напиток из винограда богат мощными антиоксидантами. Они и этанол помогают регулировать уровень холестерина в крови.

    Красное вино уменьшает бляшки на стенках артерий и замедляет их формирование. Оно также улучшает кровообращение. Пить этот напиток надо умеренно, тогда ты получишь от него максимальную пользу.

  • 9

    Морковь

    Морковь просто чудесна. Она освежает, у нее очень приятный вкус, ее можно сочетать практически с любыми продуктами, и она помогает нам предотвратить тромбоз и эмболии.

    Это происходит благодаря тому, что в ней содержится много бета-каротина. Этот жирорастворимый витамин полезен для сердца, и он нормализует уровень холестерина в крови.

Какие продукты вызывают сонливость (Фото)

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Вино, Продукты, Чеснок, Черника, Лимон, Оливки, Сельдерей, Польза для здоровья.
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