Топ 9 продуктов предотвращающие тромбоз и эмболию (Фото)

1 Лимон Мы уже не раз рассказывали о пользе лимона. Многие знают, что он укрепляет иммунную систему, помогает выводить из организма токсины и нейтрализовывать действие свободных радикалов. Но знаете ли вы, что лимон улучшает кровообращение и повышает выработку красных кровяных телец? Поэтому старайтесь каждый день выпивать по стакану лимонного сока. Можно также приправлять им салаты.

2 Оливковое масло Оливковое масло первого холодного отжима - это просто дар природы, богатый жирными кислотами Омега-6 и идеальный для снижения уровня плохого холестерина в крови. Оливковое масло помогает сохранять упругость стенок артерий и уменьшать отложения холестерина на них. Благодаря этому улучшается кровообращение и уменьшается риск образования тромбов.

3 Авокадо Авокадо, если его есть в меру, не грозит фигуре, и оно так же (если не больше) полезно, как и оливковое масло. Рекомендуется съедать на завтрак по половине этого фрукта 3 раза в неделю. Это очень полезно.

4 Зубчик чеснока в день Съедайте как минимум 1 зубчик чеснока в день. Он богат аллицином, ферментом, который улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и иммунной системы. И он предотвращает образование тромбов.

5 Артишоки Очень рекомендуем готовить на ужин вареные артишоки. К ним хорошо добавить немного уксуса, оливкового масла и лимона. Просто чудесное блюдо! Этот овощ помогает предотвращать образование тромбов и эмболию.

6 Сельдерей Сельдерей богат антиоксидантами, витаминами и фитоэлементами, регулирующими артериальное давление. Он помогает уменьшать уровень кортизола в крови. Это гормон стресса, очень плохо действующий на сердечно-сосудистую систему. Если вы будете регулярно употреблять сельдерей в пищу, будь то в натуральном виде или в виде сока, ваши артерии станут более широкими и эластичными, и на их стенках будет меньше атеросклеротических бляшек.

7 Черничный сок Одно из лучших натуральных средств для улучшения кровообращения - это, без сомнения, черника. Она также противодействует образованию тромбов. Можно пить черничный сок, можно есть сушеную и даже замороженную (когда нет свежей) чернику.

8 Красное вино Выпивайте бокал красного вина в день, и риск возникновения у вас сердечного приступа или тромбоза значительно уменьшится. Этот чудесный напиток из винограда богат мощными антиоксидантами. Они и этанол помогают регулировать уровень холестерина в крови. Красное вино уменьшает бляшки на стенках артерий и замедляет их формирование. Оно также улучшает кровообращение. Пить этот напиток надо умеренно, тогда ты получишь от него максимальную пользу.