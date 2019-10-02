Скачать
Среда, 02.10.2019
Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
Криклий приехал на инспекцию КПВВ "Чонгар" (Фото)
Криклий приехал на инспекцию КПВВ "Чонгар" (Фото)
Генк 0:0 Наполи: текстовая онлайн-трансляция
Генк 0:0 Наполи: текстовая онлайн-трансляция
Скончался чешский певец Карел Готт (Видео)
Скончался чешский певец Карел Готт (Видео)

Простые способа укрепить иммунитет (Фото)

Смотрите фото (5)
Простые способа укрепить иммунитет (Фото)
21:03 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Существуют достаточно простые способы, позволяющие укрепить организм в межсезонье, после которого начнутся настоящие холода и эпидемии инфекций.

  • 1

    Сильный иммунитет снижает шансы заболеть в сезон простуд и гриппа. 

    Сон. Все старания сохранить хорошее здоровье будут тщетны, если человек страдает от недостатка сна. Взрослым людям сон необходим в объеме 7-9 часов. Этот отдых необходим, чтобы организм мог восполнять за ночной период силы, необходимые для борьбы с воспалением и распространением микробов.

  • 2

    Физическая активность. Физические перегрузки в сезон болезней могут быть опасны, поскольку они вызывают утомление и ослабляют организм. Но умеренные занятия в виде пешей ходьба в течение 30 минут в день пойдут лишь на пользу иммунной системе – умеренная активность защищает от стресса и улучшает кровообращение, освобождающее организм от токсинов.

  • 3

    Солнце. По возможности осенью нужно принимать солнечные ванны – достаточно 10-15 минут в день. Солнце является лучшим источник витамина D, дефицит которого увеличивает риск респираторных заболеваний.

  • 4

    Минеральная вода и зеленый чай. Употребление воды помогает организму активнее выводить нежелательные вещества, а питье зеленого чая обеспечивает антиоксидантами, способствующими укреплению иммунных ресурсов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Здоровье, Иммунитет, Советы медиков, Как укрепить иммунитет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы лучшие напитки для здоровья печени
02 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Именины (День Ангела) Игоря: значение имени и поздравления
04 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
05 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переговоры по Приднестровью: мнение Молдовы
Переговоры по Приднестровью: мнение Молдовы
В Минфине спрогнозировали рост ВВП
В Минфине спрогнозировали рост ВВП
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Неделя моды: Джиджи Хадид спасла показ Chanel (Видео)
Неделя моды: Джиджи Хадид спасла показ Chanel (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь