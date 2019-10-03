Гладкие ножки - это реально: типы и виды процедур лазерной эпиляции

Новости шоу бизнеса:Отсутствие нежеланных волос на женских ножках - это реально.

Если с некоторыми современными стандартами красоты можно поспорить, то с отсутствием волос на женских ножках нет. Шелковая гладкость, блеск и сияние кожи - это действительно красиво, пленительно, притягательно. Но добиться такого результата дамам не совсем просто. И в выборе метода все сугубо индивидуально.

Кто-то остановился на шугаринге или воске, кому-то достаточно специальных кремов, удаляющих волосы, бритвенного станка или пинцета. Но наибольшую эффективность имеет такой инновационный, аппаратный метод, как лазерная эпиляция ног и других зон, где луч проникает глубоко под кожу, нагревает меланин и полностью разрушает волосяной корень.

Виды процедур

В связи с эпиляцией лазером чаще всего звучит два вопроса: как долго держится полученный эффект, и сколько нужно сделать процедур. Однозначно здесь ответить нельзя, поскольку все индивидуально. Процедур обычно нужно от четырех до семи, а эффект будет зависеть от цвета кожи и волос, их жесткости и густоты, гормонального уровня организма, способности клеток отторгать мертвые ткани.

Различается три вида лазерных процедур:

• традиционная;

• элос;

• qool.

При первой корень выжигается энергией лазера, который проникает внутри кожи на четыре миллиметра. Фолликул удаляется и частично, и полностью. Элос-процедура предполагает воздействие и лазерной, и электрической энергией. Проникновение здесь глубже - на 5-6 миллиметров, а фолликул гарантировано разрушается.

Qool-процедура - эпиляция большой интенсивности и скорости. При этом удаляются фолликулы даже светлых волос, а кожа физические не успевает нагреваться. Луч здесь проникает в кожный покров до 8 миллиметров.

Какие бывают лазеры

Видов лазерных лучей тоже несколько, а точнее, четыре:

• рубиновый;

• диодный;

• александритовый;

• неодимовый.

Первый вид считается устаревшим. Он может удалять только темные, черные волосы, светлые же не распознает. К тому же при воздействии рубиновым лазером можно обжечь кожу.

Диодный более эффективен. Он может удалить темные волосы, однако, только на светлой коже. Светлые же волосы удалить ему не под силу, а вот ожоги на коже маловероятны. Эффективность александритового лазера выше настолько, что он может справиться и со светлыми, и с рыжими волосками. При этом на кожу оказывается минимальное воздействие, полностью отсутствует тепловой эффект.

Самым же мощным и продвинутым считается лазер неодимовый. Он способен проникнуть в глубину на 8 миллиметров, удалить не только волоски всех цветов, но даже татуировки. Этим же лазером лечат акне.

Лазерная эпиляция полностью безболезненная процедура. Этот эффект достигается благодаря ее бесконтактности, а также специальной функции охлаждения в лазерной установке.