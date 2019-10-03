Хочу быть молодым и здоровым: что для этого делать

Новости шоу бизнеса:От проблем убежать можно в прямом смысле этого слова.

Регулярный бег поможет избежать возникновения проблем со здоровьем и старения, утверждают канадские специалисты из Университета Макмастер в Гамильтоне.

Ученые провели исследование, в котором специально создали мышей, генетически запрограммированных к ускоренному старению. Грызунов заставляли бегать на беговой дорожке в течение 45 минут по три раза в неделю. Оказалось, что через пять месяцев, вопреки ожиданиям, мыши выглядели заметно помолодевшими и вполне активными, как дикие зверьки, не имевшие какой-либо генетической мутации. В свою очередь, мыши с мутацией из контрольной группы, которая не тренировалась, старели прямо на глазах, теряя активность и интерес к жизни. Анализ тканей и органов также показал, что старение затормозилось за период тренировок.

Эксперты считают, что нагрузки, подобные тем, что получали мыши, может позволить себе любой человек, не имеющий каких-либо хронических заболеваний.

Стоит отметить, что заниматься бегом можно даже в домашних условиях. Приобретенная беговая дорожка для дома заменит парк в ненастную погоду и даст возможность не прерывать программу беговых тренировок.

Помимо тренировки мышц, бег омолаживает мозг, кожу, волосы, органы половой системы, почки, печень и селезенку.