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Четверг, 03.10.2019
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Хочу быть молодым и здоровым: что для этого делать
16:34 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:От проблем убежать можно в прямом смысле этого слова.

Регулярный бег поможет избежать возникновения проблем со здоровьем и старения, утверждают канадские специалисты из Университета Макмастер в Гамильтоне.

Ученые провели исследование, в котором специально создали мышей, генетически запрограммированных к ускоренному старению. Грызунов заставляли бегать на беговой дорожке в течение 45 минут по три раза в неделю. Оказалось, что через пять месяцев, вопреки ожиданиям, мыши выглядели заметно помолодевшими и вполне активными, как дикие зверьки, не имевшие какой-либо генетической мутации. В свою очередь, мыши с мутацией из контрольной группы, которая не тренировалась, старели прямо на глазах, теряя активность и интерес к жизни. Анализ тканей и органов также показал, что старение затормозилось за период тренировок.

Эксперты считают, что нагрузки, подобные тем, что получали мыши, может позволить себе любой человек, не имеющий каких-либо хронических заболеваний.

Ошибки на беговых дорожках: советы по правильному занятию

Стоит отметить, что заниматься бегом можно даже в домашних условиях. Приобретенная беговая дорожка для дома заменит парк в ненастную погоду и даст возможность не прерывать программу беговых тренировок.

Помимо тренировки мышц, бег омолаживает мозг, кожу, волосы, органы половой системы, почки, печень и селезенку.

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Исследование, Здоровье, Ученые, Проблемы, Бег, Тренировка.
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