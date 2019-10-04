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Польза чая каркаде: какими оздоровительными свойства обладает напиток

Польза чая каркаде: какими оздоровительными свойства обладает напиток
14:46 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Каркаде как никакой другой напиток обладает массой целебных свойств, заявили специалисты.

Научные работники рекомендовали для обязательного употребления чай из засушенных лепестков гибискуса – каркаде. Этот напиток, по их словам, не только подтвердил в ряде исследований позитивное действие на самочувствие человека, но и проявил себя как эффективное средство для снижения холестерина и лишнего веса.

В частности, врачи отметили, что каркаде отличается повышенным содержанием витамина С и антиоксидантами, поэтому его употребление целесообразно при воспалительных процессах, простудах. Кроме того, чай каркаде – это незаменимый продукт в питании людей, страдающих от диабета или склонных к нему.

"Для страдающих от сахарного диабета каркаде является просто спасением, ведь он регулирует уровень холестерина в крови, предотвращает скачки уровня сахара, способствует более качественному выведению токсинов из печени", - отметили эксперты.

Также они порекомендовали обязательно пить чай каркаде женщинам, которым хорошо знакома проблема болезненных месячных. Его употребление помогает восстановить гормональный баланс, пояснили медики. Они добавили, что питье каркаде помогает и тем, кто страдает от хронических заболеваний органов малого таза.

Назван самый полезный напиток

Ранее было известно, что напиток способствует снижению давления, сокращению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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Здоровье, Чай, Каркаде, Полезные свойства, Полезный чай.
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