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Названы 10 простых средств для избавления от тошноты

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Названы 10 простых средств для избавления от тошноты
18:37 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Тошнота сильно портит жизнь, а принять лекарство не всегда возможно.

  • 1

    Лимон. Освежающий запах лимона - проверенное домашнее средство для избавления от тошноты. В острых случаях можно держать во рту кусочек цитруса или пить лимонный сок, разбавленный водой. 

  • 2

    Вода. Собственно сама вода также может избавлять от тошноты. Стакан холодной негазированной воды следует выпить маленькими глотками, это облегчает ощущение дурноты.

  • 3

     

    Свежий воздух. Иногда, чтобы справиться с тошнотой, достаточно подышать свежим воздухом, при этом делая глубокие вдохи и двигаясь.

  • 4

    Жевательная резинка. При ее жевании образуется слюна, которая стимулирует пищеварение и помогает желудку. Сами жевательные движения также могут отвлекать от тошноты. 

  • 5

    Мята. Масло мяты помогает при головных болях, а также при расстройствах пищеварения, таких как тошнота и раздражительный желудок. Полезен и чай с мятой – лучше всего пить его маленькими глотками.

  • 6

    Чай с фенхелем, анисом или тмином. Эфирные масла, содержащиеся в этих семенах, успокаивают желудок. Нередко для сборов, помогающих при проблемах с пищеварением, объединяют все три растения.

  • 7

    Размятый банан. Пюре из банана "утихомиривает" желудок и помогает справиться с характерным при тошноте неприятным состоянием.

  • 8

    Картофельное пюре. Если тошнота привела к приступу рвоты, употребление этого пюре помогает быстрее восстановиться.

  • 9

    Морковь. Ее также полезно есть в отварном размятом до пюре виде – морковь хорошо влияет на напряженный желудок, способствует расслаблению.

  • 10

     Сухарь. Продукты, которые быстро усваиваются организмом, такие как сухие сухари или белый хлеб, тоже помогают избавиться от тошноты.

  • 11

    Бульон. Овощной или куриный бульон в качестве легкой диеты является хорошим выбором при тошноте и рвоте: он восполняет разрушенную организмом жидкость и электролиты. Главное, чтобы бульон не был слишком жирным.

  • 12

     

    Имбирь. Имбирь является давно проверенным домашним средством от тошноты. Но беременным женщинам следует знать: имбирь обладает свойством стимулировать кровообращение, и его действие может привести к процессам, вызывающим преждевременные роды.

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Здоровье, Тошнота, Советы медиков, Как избавиться тошноты.
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