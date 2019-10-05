Хроническая бессонница: основные признаки

Здоровый сон - это глубокий, спокойный и непрерываемый процесс. А достаточное для сна время зависит от индивидуальных особенностей организма. Поэтому большинство из нас страдает от недосыпания и различных расстройств сна.
Признаки хронической бессонницы
Нарушение сна происходит постоянно на протяжении месяца или периодически в течение трех месяцев.
Требуется более 30 минут, чтобы заснуть.
Всю ночь в голову "лезут" мысли.
Страх перед невозможностью заснуть.
Частые пробуждения в течение ночи.
Раннее пробуждение и невозможность снова заснуть.
Сниженный фон настроения и депрессия.
Немотивированная тревога, страх.
Если вы находите у себя 4 признака из перечисленных - это повод обратиться за помощью к врачу.