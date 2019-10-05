Хроническая бессонница: основные признаки

Новости шоу бизнеса:Здоровый сон – это не просто определенное время, которое человек провел в спящем режиме.

Здоровый сон - это глубокий, спокойный и непрерываемый процесс. А достаточное для сна время зависит от индивидуальных особенностей организма. Поэтому большинство из нас страдает от недосыпания и различных расстройств сна.

Признаки хронической бессонницы

Нарушение сна происходит постоянно на протяжении месяца или периодически в течение трех месяцев.

Требуется более 30 минут, чтобы заснуть.

Всю ночь в голову "лезут" мысли.

Страх перед невозможностью заснуть.

Частые пробуждения в течение ночи.

Раннее пробуждение и невозможность снова заснуть.

Сниженный фон настроения и депрессия.

Немотивированная тревога, страх.

Если вы находите у себя 4 признака из перечисленных - это повод обратиться за помощью к врачу.