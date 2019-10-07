Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Разумков: Защиту граждан на участках разведения войск предоставит Нацгвардия
Разумков: Защиту граждан на участках разведения войск предоставит Нацгвардия
Макрон о соглашении по Brexit: ЕС ответит до конца недели
Макрон о соглашении по Brexit: ЕС ответит до конца недели
Интер - Ювентус: Игуаин приносит победу команде Сарри (События матча)
Интер - Ювентус: Игуаин приносит победу команде Сарри (События матча)
NASA показало 3D-карту спутника Земли (Видео)
NASA показало 3D-карту спутника Земли (Видео)

Самые полезные масла, которые обязательно должны быть под рукой

Смотрите фото (6)
Самые полезные масла, которые обязательно должны быть под рукой
03:24 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мы готовы рассказать о еще несколько видов масел, которые должны быть на Вашей кухне.

  • 1

    Рисовое масло

    Рисовое масло популярна на территории Азии, как у нас - подсолнечное. Ее используют для приготовления горячих и холодных блюд. Рисовое масло отличается приятным вкусом и лечебными свойствами. Она замедляет процесс старения, улучшает работу твоего ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, а также борется с плохим холестерином.

  • 2

    Тыквенное масло

    Это масло станет идеальным дополнением твоих салатов. Масло благотворно влияет на работу печени, улучшает кровообращение, а также выполняет противовоспалительное действие. К тому же тыквенное масло - источник витамина Е, который способствует быстрому заживлению ран. Интересно, что мужчинам рекомендуется ежедневно принимать тыквенную масло для усиления потенции.

  • 3

    Масло авокадо

    Она пришла к нам из Южной Америки и поразила целебными свойствами! Масло авокадо насыщенная антиоксидантами, поэтому используется не только в кулинарии, но и косметологии. Врачи советуют употреблять ее при сахарном диабете и депрессии. Единственный совет - обращай внимания на то, что это масло очень калорийна. Используй ее для приготовления рыбы и мяса.

  • 4

    Масло грецкого ореха

    О целебных и тонизирующие свойства грецкого ореха и масла из него известно еще с давних времен. В Персии грецкий орех сравнивали с мозгом, а в Древней Греции ореховое дерево было символом жизни.

    Благодаря изысканному вкусу масло грецкого ореха нашла свое применение не только в медицине. Кроме того, что она содержит большое количество витамина F, основная функция которого - выведение из организма холестерина и нормализация жирового обмена в коже, масло грецкого ореха - очень полезный диетический продукт. Поэтому неудивительно, что масло грецкого ореха активно используют в диетологии.

    Как заправка для салата, она является помощником в борьбе с лишним весом. В ее состав входит олеиновая кислота, улучшает обмен веществ, способствует регулярному очищению кишечника и подавляет образование подкожного жира.

  • 5

    Льняное масло

    Это еще один фаворит среди сторонников здорового питания. Льняное масло способствует быстрому заживлению ран, а также укреплению мышц. Этот вид масла также помогает бороться с лишним весом и ускорить обмен веществ. Добавляй ее в салаты и различных видов каш.

Эффективное средство: пять веских причин добавить ананасовый сок в свой рацион

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Здоровье, Масло, Льняное масло, Рисовое масло, Масло авокадо, Масло грецкого ореха.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Горячие парни: ТОП-15 самых красивых мужчин Аргентины (Фото)
02 Не такая уж и полезная: в каких случаях овсянка может навредить здоровью
03 Гороскоп на завтра, 7 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Кабмин: Развитие образования является важнейшим направлением работы правительства
05 Разумков о статусе Донбасса: Закон будет писаться вместе с обществом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одесской области произошло смертельное ДТП, погиб человек
В Одесской области произошло смертельное ДТП, погиб человек
В Чехии украинцы готовы поддержать своих военных
В Чехии украинцы готовы поддержать своих военных
Мэр Гааги Паулина Крикке уходит в отставку
Мэр Гааги Паулина Крикке уходит в отставку
Рецепт дня: картофельные драники с творожной начинкой (без яиц)
Рецепт дня: картофельные драники с творожной начинкой (без яиц)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь