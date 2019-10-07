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Молодость и красота: продукты, которые наполнят вашу кожу энергией

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Молодость и красота: продукты, которые наполнят вашу кожу энергией
02:22 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эти фрукты и зерновые доставляют в организм вещества, повышающие уровень энергии в клетках. Какие же продукты помогают наполнить кожу энергией?

Бурый рис

В нем много магния, который принимает непосредственное участие в производстве нашим организмом энергии. Рис хорошо использовать в качестве гарнира к рыбе, птице и нежирному мясу, а также дополнять овощами.

Шпинат

Для энергетического обмена организму необходимо железо. А один из лучших источников железа – зеленые листья шпината. Употребляя их, не забывайте сбрызгивать лимонным соком – так железо будет усваиваться лучше.

Бобовые

Бобовые – источник сложных углеводов, которые поддерживают оптимальный энергетический уровень в организме в течение дня. Кроме того, ценны бобовые и растительным белком.

Жирная рыба

Чтобы в клетках кожи было достаточно энергии, нужно, чтобы в организм поступало необходимое количество незаменимых жирных кислот типа омега-3. Жирные сорта рыбы в качестве источника этих веществ – лучший выбор.

Бананы

В их составе много фруктозы и глюкозы, которые насыщают организм энергией, а также клетчатки – она помогает оптимально расходовать энергию углеводов. Если съесть банан утром в дополнение к каше, энергии хватит до обеда.

Мед

Мед – отличное средство против усталости. Десертная ложка меда бодрит не хуже целой банки энергетика. Ну и для клеток кожи медовое угощение – настоящий эликсир молодости.

Яблоки

Яблоки богаты пектином – пищевыми волокнами, которые помогают организму постепенно усваивать энергию в течение дня и выводят шлаки. Яблоко с ломтиком соленого сыра – лучший перекус.

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Питание, Здоровье, Кожа, Продукты, Энергия.
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