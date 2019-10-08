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Медики назвали неизвестное ранее свойство жевательной резинки

Медики назвали неизвестное ранее свойство жевательной резинки
02:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Врачи рассказали, что жевательная резинка может быть полезна для организма человека.

С ее помощью можно улучшить процесс пищеварения и укрепить зубную эмаль. Ученые напомнили, что первые жвачки появились в Греции и Индии. В те далекие времена люди понимали, что она помогает человеку переварить пищу. Сейчас жвачки производят из синтетических полимеров с добавлением разных пищевых компонентов.

Врачи отмечают, что жевательную резинку нельзя жевать при наличии воспаленной формы пародонтита или пародонтоза.

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При этом нельзя ее жевать и на голодный желудок. После еды этот процесс не должен превышать 15 минут. В противном случае жевательная резинка может повлиять на развитие язвы желудка или гастрита. Но если соблюдать меры предосторожности, то жвачка поможет пищеварению и улучшит зубную эмаль.

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Все по теме:

Жевательная резинка, Жвачки, Польза жевательной резинки, Вред жевательной резинки, Свойства жевательной резинки.
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