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Названы болезни, от которых защищает кофе

Названы болезни, от которых защищает кофе
03:14 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Кофеин положительно влияет на здоровье человека.

Год от года кофе собирает все больше “адептов”, в настоящее время люди выпивают от 400 миллиардов чашек ежегодно. И на радость им все больше и больше исследований показывает, что кофеин положительно влияет на здоровье человека. В частности, защищает от развития некоторых заболеваний.

Это выяснили ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения (HSPH) в ходе масштабного исследования, длившегося несколько лет и объединившего медицинские показатели 130 000 любителей кофе.

КОФЕ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Кофе может стать защитой против диабета 2-го типа, говорят ученые, и поясняют: привычка выпивать пару чашек этого напитка увеличивает выработку белка, связывающего стероидные гормоны тестостерон и эстрадиол (SHBG). А эти гормоны играют определенную роль в развитии сахарного диабета.

Кроме того, кофе увеличивает чувствительность поджелудочной железы к глюкозе, которая поступает к нам в организм вместе с пищей. Благодаря этому поджелудочная становится более устойчивой к перепадам сахара в крови. Итог — снижение риска развития диабета.

КОФЕ И СЕРДЦЕ

Еще одна хорошая нвоость — кофе в умеренных количествах защищает от сердечной недостаточности. При этом под «умеренными количествами» ученые подразумевают эквивалент 8 унций кофеина (это примерно 3-4 чашки кофе) в день.

Люди, которые в ходе эксперимента выпивали четыре чашки ежедневно, имели более низкий риск сердечной недостаточности (на 11% ) по сравнению с теми, кто от кофе отказался совсем. Авторы исследования отметили, что результаты их работы «показывают действительную выгоду любви к кофе».

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КОФЕ И БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА

В том же исследовании была дана оценка связи между потреблением кофе и риском болезни Паркинсона: исследователи пришли к выводу, что “увеличение потребления кофеина в разумных дозах напрямую связано со значительным снижением частоты болезни Паркинсона, так как кофеин блокирует определенные сигнальные пути в клетках, с помощью которых передается информация, запускающая различные процессы». Благодаря кофе тормозится передача таких сигналов, способствующих развитию старческих заболеваний нервной системы.

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Кофеин, Кофе, Польза кофе, Свойства кофе.
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