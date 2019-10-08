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Вторник, 08.10.2019
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Твой полезный рацион: топ-15 продуктов

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Твой полезный рацион: топ-15 продуктов
16:12 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Полезные для здоровья фрукты и овощи.

  • 1

    Фрукты, овощи и постное мясо полезны для здоровья. Но какие фрукты и овощи, какое мясо? Американские эксперты составили список лучших продуктов.

    Яблоки

    Они содержат разновидность клетчатки пектин, который связывает вредный холестерин. Это предотвращает атеросклероз, защищает от гипертонии и инфаркта.

  • 2

    Черника

    Эта ягода богата каротиноидами и флавоноидами, которые защищают сердце, мозг и мочевой пузырь.

  • 3

    Баклажаны

    Клетчатка, наиболее важные витамины группы В и ценные антиоксиданты, защищающие клетки нашего мозга, - все это есть в баклажанах.

  • 4

    Бананы

    Содержат много калия, который важен для регуляции кровяного давления, а также для работы мышц и пищеварения.

  • 5

    Булгур

    Эта крупа богата клетчаткой и витаминами группы В. Булгур имеет низкий гликемический индекс, поэтому полезен для поддержания стабильного уровня сахара в крови.

  • 6

    Молоко

    Обеспечивает кальцием и витамином D, которые важны для здоровых костей.

  • 7

    Йогурт

    Источник хорошо усваиваемого белка, один из лучших продуктов в рационе, которые помогают нам похудеть.

  • 8

    Капуста

    Овощи семейства крестоцветных защищают от воспаления и рака. Кроме того, капуста обеспечивает организм большим количеством калия, что важно для процессов свертывания крови.

  • 9

    Овсянка

    Легко усваивается и стимулирует обмен веществ, стабилизирует уровень сахара в крови, снижает концентрацию холестерина. Также хороша для улучшения состояния кожи и костей.

  • 10

    Фасоль

    Поставляет калий и магний, поддерживающие кровяное давление в норме. Фасоль богата железом и белком: хороший заменитель мяса для вегетарианцев.

  • 11

    Тыква

    В тыкве мало калорий, но много клетчатки и бета-каротина, предшественника витамина А, который помогает и противодействовать болезням сердца.

  • 12

    Льняные семена

    Одна - две ложки цельных или молотых семян дает много жирных кислот омега-3 и растворимых и нерастворимых волокон, защищающих от повышения уровня липидов в крови.

  • 13

    Постное мясо

    Мясо содержит витамины группы В и Е, железо, цинк и магний, а также аминокислоты, которые невозможно получить более ни с каким другим продуктом в рационе.

  • 14

    Миндаль

    Содержат много кальция и мононенасыщенных жирных кислот. Горстка миндаля каждый день снижает уровень "плохого" холестерина ЛПНП и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  • 15

    Оливковое масло

    Содержит антиоксиданты, которые снижают уровень "плохого" холестерина ЛПНП, не изменяя концентрации "хорошего" и полезного организму холестерина ЛПВП.

  • 16

    Свекла

    Снижает кровяное давление и богата фолиевой кислотой – веществом, необходимым для правильного развития плода в утробе матери, а у взрослых людей для крепкого иммунитета.

Врачи подсказали, как есть майонез без вреда для здоровья

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Пища, Продукты, Фрукты, Овощи, Полезное питание, Польза для здоровья.
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