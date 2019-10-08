Твой полезный рацион: топ-15 продуктов

1 Фрукты, овощи и постное мясо полезны для здоровья. Но какие фрукты и овощи, какое мясо? Американские эксперты составили список лучших продуктов. Яблоки Они содержат разновидность клетчатки пектин, который связывает вредный холестерин. Это предотвращает атеросклероз, защищает от гипертонии и инфаркта.

2 Черника Эта ягода богата каротиноидами и флавоноидами, которые защищают сердце, мозг и мочевой пузырь.

3 Баклажаны Клетчатка, наиболее важные витамины группы В и ценные антиоксиданты, защищающие клетки нашего мозга, - все это есть в баклажанах.

4 Бананы Содержат много калия, который важен для регуляции кровяного давления, а также для работы мышц и пищеварения.

5 Булгур Эта крупа богата клетчаткой и витаминами группы В. Булгур имеет низкий гликемический индекс, поэтому полезен для поддержания стабильного уровня сахара в крови.

6 Молоко Обеспечивает кальцием и витамином D, которые важны для здоровых костей.

7 Йогурт Источник хорошо усваиваемого белка, один из лучших продуктов в рационе, которые помогают нам похудеть.

8 Капуста Овощи семейства крестоцветных защищают от воспаления и рака. Кроме того, капуста обеспечивает организм большим количеством калия, что важно для процессов свертывания крови.

9 Овсянка Легко усваивается и стимулирует обмен веществ, стабилизирует уровень сахара в крови, снижает концентрацию холестерина. Также хороша для улучшения состояния кожи и костей.

10 Фасоль Поставляет калий и магний, поддерживающие кровяное давление в норме. Фасоль богата железом и белком: хороший заменитель мяса для вегетарианцев.

11 Тыква В тыкве мало калорий, но много клетчатки и бета-каротина, предшественника витамина А, который помогает и противодействовать болезням сердца.

12 Льняные семена Одна - две ложки цельных или молотых семян дает много жирных кислот омега-3 и растворимых и нерастворимых волокон, защищающих от повышения уровня липидов в крови.

13 Постное мясо Мясо содержит витамины группы В и Е, железо, цинк и магний, а также аминокислоты, которые невозможно получить более ни с каким другим продуктом в рационе.

14 Миндаль Содержат много кальция и мононенасыщенных жирных кислот. Горстка миндаля каждый день снижает уровень "плохого" холестерина ЛПНП и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

15 Оливковое масло Содержит антиоксиданты, которые снижают уровень "плохого" холестерина ЛПНП, не изменяя концентрации "хорошего" и полезного организму холестерина ЛПВП.