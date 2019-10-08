Скачать
Вторник, 08.10.2019
"Имел свой национальный интерес": Луценко объяснил, почему встречался с адвокатом Трампа
"Имел свой национальный интерес": Луценко объяснил, почему встречался с адвокатом Трампа
Первая леди Украины поговорила о проблемах педиатрии
Первая леди Украины поговорила о проблемах педиатрии
Усику нашли нового соперника
Усику нашли нового соперника
Ксения Симонова заняла призовое место на конкурсе Britain's Got Talent (Видео)
Ксения Симонова заняла призовое место на конкурсе Britain's Got Talent (Видео)

Медики рассказали, почему нельзя повторно наполнять пластиковые бутылки

Медики рассказали, почему нельзя повторно наполнять пластиковые бутылки
20:16 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие из нас зачастую используют одну и ту же бутылку несколько раз, просто наполняя ее водой. Но делать этого эксперты категорически не советуют.

Как показали научные исследования, вследствие многоразового использования на пластиковых бутылках образуются микротрещины, которые оказываются благоприятной средой для развития множества опасных бактерий и инфекций, таких как норовирус. Некоторые считают, что ополаскивание бутылки способно защитить от размножения микробов, но проблема состоит в том, что из-за формы очистить ее полностью практически невозможно. Поэтому бактерии продолжают расти и размножаться, накапливаясь с каждым использованием.

Не так давно канадские ученые провели несколько исследований. Для этого они взяли на экспертизу 76 пластиковых бутылок, из которых пили школьники. Результаты ошеломили: больше половины из них оказались не пригодными к использованию, а число бактерий в них значительно превышало допустимые нормы. Причиной этому мог также оказаться тот факт, что бутылки на долгое время оставляли при комнатной температуре. А в тепле, как известно, микробы размножаются еще быстрее.

Моряки загрязняют пластиком океан: что известно

В другом случае исследованию подверглись горлышки бутылок, которыми пользовались на протяжении недели. В итоге в каждом из образцов были обнаружены бактерии. Употребление воды из этих бутылок может вызвать симптомы как при пищевом отравлении, а в некоторых случаях это может закончиться расстройством желудка и сильной рвотой.

Промывание пластиковых бутылок с моющим средством может на какое-то время предотвратить развитие микробов, но полностью очистить внутреннюю поверхность емкости весьма проблематично, поэтому часть бактерий все равно там останется. Кроме того, частое полоскание, особенно в горячей воде, может повредить пластик, а это только усугубит растворение химических элементов в жидкости. По словам специалистов, использовать повторно можно только стеклянные и металлические емкости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Здоровье, Медики, Пластик, Бутылка, Пластиковая бутылка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского
02 Названы болезни, от которых защищает кофе
03 Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравление
04 Врачи подсказали, как есть майонез без вреда для здоровья
05 Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загороднюк назвал приоритеты Минобороны на следующий год
Загороднюк назвал приоритеты Минобороны на следующий год
Брок сравнил помощь Штатов и ЕС Украине
Брок сравнил помощь Штатов и ЕС Украине
Когда ждать &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на завтра
Когда ждать "бабьего лета": прогноз погоды на завтра
Детское Евровидение 2019: конкурсная песня участницы от Украины (Видео)
Детское Евровидение 2019: конкурсная песня участницы от Украины (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь