Укус клеща может грозить хронической аллергией на мясо

Эти крошечные насекомые уже известны тем, что могут заразить человека такими серьезными заболеваниями, как болезнь Лайма и энцефалит. Однако оказалось, что клещи еще и могут вызвать постоянную аллергию на мясо, против которой нет лечения, сообщает Daily Mail.
Предупреждение опубликовано в журнале "Annals of Allergy, Asthma and Immunology" врачами Адденбрука в Кембридже и Фондом доверия к Национальной службе здравоохранения в Лондоне.
В 5 пациентов Великобритании, которых укусил клещ, развилась аллергия на мясо. Она мешает им есть говядину, баранину и свинину. Пока врачи не знают, как ее вылечить, и поэтому подозревают, что пострадавшим придется избегать этих видов мяса всю жизнь. Стоит отметить, что рыба и курятина разрешается, а некоторые люди не имеют аллергической реакции на оленину.
Документ, опубликованный учеными, объясняет, что некоторые клещи содержат молекулу, которая называется альфа-гал. Она есть почти у всех животных, кроме некоторых видов обезьян и человека. Клещи подхватывают альфа-гал от животных, переносят ее в слюне, а затем передают человеку.
Обычно люди не имеют аллергии на альфа-гал, поскольку вещество просто проходит через пищеварительную систему. Однако если альфа-гал многократно вводится в кровь, то иммунная система человека может расценивать это как чужеродное вещество, после чего разрабатывает армию антител для борьбы с ним.
В результате, когда человек употребляет мясо животного (содержащее альфа-гал), возникает аллергическая реакция.
Симптомы аллергии на альфа-гал:
И хотя большинство аллергических реакций, как правило, возникают немедленно, симптомы этой аллергии проявляются через три – восемь часов после еды. Врачи добавили, что в настоящее время по этому аллергену существует "значительная недостаточная осведомленность".