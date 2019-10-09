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Среда, 09.10.2019
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Ученые назвали полезные свойства скумбрии

Ученые назвали полезные свойства скумбрии
01:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Рыба является кладезем омега-3, который помогает снять воспаление и припухлости суставов.

Артрит — распространённое заболевание. Это общее название воспалительных поражений суставов. Справиться с недугом поможет всем известная скумбрия. Если суставы трухлявы, то в рацион стоит добавить популярную рыбу.

Исследование, проведённое американскими учёными в 2016 году доказало, что добавление в рацион омега-3 кислот положительно сказывается на состоянии пациентов с артритом и уменьшает потребность в обезболивающих препаратах.

Скумбрия как раз является кладезем омега-3. Она помогает уменьшить боль, снять воспаление и припухлости суставов. Это замечательное дополнение к медикаментозному лечению, причём вкусное и природное.

Скумбрия буквально помогает наращивать хрящевую ткань. Плюс к всему рыба питает клетки костей, а это очень важно для людей, которые страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В скумбрии содержится фосфор, который является катализатором для многих важных химических реакций и помогает поддерживать опорно-двигательный аппарат в рабочем состоянии, не давая ему «барахлить» даже в старости.

Врачи рекомендуют варить, тушить, запекать или даже жарить рыбу. Всего 100 грамм продукта 2 раза в неделю помогут избежать артрита или уменьшить риск его проявления.

Заболевание может развиваться по нескольким причинам. Это инфекционные болезни, аллергические реакции, травмы. Люди с лишним весом старше 40 лет тоже находятся в зоне риска. На начальных стадиях боли появляются только после физических нагрузок.

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Со временем болевой синдром увеличивается, в суставах появляется скованность, припухлость и если не лечить артриты, то инвалидность обеспечена. Чтобы предотвратить недуг, медики рекомендуют проходить ежегодные обследования, отказаться от вредных привычек, следить за питанием и весом. При лечении скумбрией всё же стоит обратиться к врачам. Так как самолечение может навредить здоровью.

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Рыба, Артрит, Скумбрия, Польза скумбрии, Свойства скумбрии.
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